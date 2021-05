"Escuchamos un tronido y nos pegamos contra el techo", dice sobreviviente del colapso en la Línea 12

"Sólo escuchamos un fuerte tronido y todo se vino abajo", recuerda Mariana, una joven de 26 años, que afortunadamente sobrevivió al colapso de la línea 12 del Metro, ocurrido ayer alrededor de las 22:25 horas en la estación Los Olivos.

La joven comenta a EL UNIVERSAL que el convoy venía lleno a pesar de la hora. "Había muchas personas paradas y sentadas en el vagón y cuando se vino abajo el Metro, salimos volando y nos pegamos contra el techo".

Dice que fueron alrededor de 15 minutos los que estuvieron encerrados entre los fierros retorcidos del tren, hasta que un usuario logró romper una de las ventanas y fue así como pudieron salir.

"Yo, como no estaba muy lesionada, ayude a varios adultos a salir por la ventana y luego por las escaleras", mencionó Mariana.

Por su parte, Mari, una señora adulta, recuerda que se bajó una estación antes del accidente, porque venía muy lleno el Metro. "Yo preferí caminar, no podía respirar y mejor me salí... y mire ahora.

Ambas mujeres son sobrevivientes del accidente ocurrido la noche del lunes, en el que se desplomaron dos vagones de un convoy del metro que recorría un tramo del puente elevado.

El primer reporte del gobierno capitalino apunta como saldo del accidente 15 muertos y 70 lesionados; cuerpos de emergencia y personal de seguridad aún se encuentran laborando en la zona cero del siniestro a la espera del arribo de un grúa para apuntalar estructuras que por su fragilidad dificultan la búsqueda y rescate de personas que aún siguen atrapadas en el convoy siniestrado.