Escuelas públicas y privadas de NL vuelven a clases presenciales

MONTERREY, NL., octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Este lunes será posible el regreso a clases presenciales con el cien por ciento de aforo en los colegios privados y públicos de Nuevo León, siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura para permitir una distancia de 1.5 metros entre cada alumno y cumplan con todas las medidas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.

El gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda reconoció que por haber señalado el jueves que los colegios privados tenían autorización para laborar sin restricciones de aforo, mientras los planteles públicos podrían trabajar con el 50 por ciento, se llevó su primer "jalón de orejas", de parte de la titular de Educación, Sofía Leticia Morales Garza.

"El jueves hubo una segregación cuando dijimos privadas cien por ciento, y públicas 50 por ciento; ya tuve mi primer jalón de orejas, me dijo Sofía Leticia, no señor, no puede dar un trato diferente, hay suficientes escuelas públicas ya listas, ya dignas, que si cumplen el protocolo también pueden regresar los niños, entonces no hay distinción, es un regreso voluntario, el estado hace todo para tener listos los planteles y quien decide es la familia".

Recalcó, nosotros nos vamos a encargar para que ya mañana regresen los niños, a tener su ciclo escolar, ni un día más de retraso, pero si los padres lo ven agripado, no lo lleven".

Al personal educativo también pidió su apoyo porque el reto será mayúsculo en este regreso a clases, no sólo ante covid-19, sino también por el tema de salud mental, después de casi dos años de encierro por la pandemia.

Demandó a los maestros estar alertas para detectar posibles casos de depresión, problemas de salud mental o de violencia en casa, ya que tan solo en esta semana recibió cientos de denuncias sobre abusos contra menores, a fin de "informar de balazo a las autoridades".

Sofíaleticia Morales, titular de Educación, afirmó que el regreso a clases presenciales será de manera Planeada, Prudente y Pertinente, para lo cual, en coordinación con la Secretaría de Salud, a cargo de Alma Rosa Marroquín Escamilla, se elaboró el manual "Estrategia de Regreso Seguro a la Escuela".

Detalló que hasta hoy 351 escuelas públicas y 774 privadas (1,125) de los 5, 988 planteles que hay en el estado, tienen clases de manera presencial o mixta, mientras 4, 963 (4,487 públicos y 476 privados), trabaja en la modalidad a distancia.

Regreso a clases será voluntario para alumnos. Admitió que por el momento se desconoce cuántas escuelas públicas y privadas estarán en condiciones para regresar a clases presenciales sin restricciones de aforo, ya que el mapeo para tener esa información lleva un avance del 50 por ciento.

Puntualizó que el regreso a clases presenciales sólo es voluntario para los alumnos, no para los maestros, aunque "obviamente habrá casos especiales que se verán siempre respetando la dignidad de los maestros y la salud de los maestros, maestras y los niños".

Durante la rueda de prensa de este domingo que encabezó el gobernador Samuel García, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, dio a conocer el lanzamiento de la plataforma http://saludnl.gob.mx/covid19/vacunacion, para el registro de menores de edad de entre doce y 17 años, con comorbilidades o enfermedades subyacentes, a fin de que puedan recibir la vacuna Pfizer, única hasta el momento autorizada por su eficacia y seguridad, para inmunizar contra covid-19 a dicho grupo etario.

Los menores que pueden ser registrados son los que presenten condiciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, así como enfermedades neurológicas crónica, padecimientos endocrinos, inmunosupresión moderada o grave, disfunción del bazo, enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan varios sistemas y adolescentes con embarazo.

La funcionaria, destacó que la carga de enfermedad covid-19 en pacientes menores de 18 años, representa alrededor del cinco por ciento, mientras en hospitalizaciones representan el 1.6 por ciento de los casos, y las defunciones, no llegan al uno por ciento del total, pero se debe poner atención a todos los grupos.

Por lo anterior, el miércoles el gobernador y la secretaria de Salud se entrevistarán con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para solicitarle más vacunas para la población de 12 a 17 años de edad.

Asimismo, le plantearán más dosis para alcanzar el esquema completo de vacunación para el 85 por ciento de la población y así lograr la inmunidad de rebaño, pues actualmente el 52 por ciento ya tiene la vacunación completa.