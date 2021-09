Escultura de "Tlali" no es la definitiva, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la imagen de la escultura de "Tlali" que este jueves se difundió en redes sociales es un bosquejo y se trabaja en la definitiva con el escultor Pedro Reyes.

"Ayer se presentó un primer bosquejo de lo que sería, está todavía el escultor trabajándola; no es la definitiva, está trabajando con el INAH", dijo Sheinbaum al informar que la Ciudad de México permanece otra semana en semáforo epidemiológico amarillo.

La jefa de Gobierno también refirió que se está definiendo en dónde se ubicará la estatua de Cristóbal Colón que será sustituida por la escultura de la mujer indígena en Paseo de la Reforma. Agregó que la próxima semana darán más detalles.

En un video de más de cinco minutos publicado en Instagram, el artista Pedro Reyes presentó algunos detalles de las características y significado de "Tlali", pero solo estuvo disponible por unos pocos minutos y fue retirado.

"Tlali", describió al inicio, significa Tierra en náhuatl y está inspirado en las cabezas colosales olmecas.

En el video, el escultor indicó que los olmecas hablaban zoque, no náhuatl. También señaló que para representar a la tierra se suele usar a una mujer, pero en el mundo prehispánico todas las deidades tienen una dualidad: tlaltezihuatl es ella y Tlaltecuhtli es él.

"Me inspira mucho la cabeza olmeca porque es una aportación única. Una cabeza olmeca no es algo que pertenece a un cuerpo, es una entidad en sí misma. Cuando me plantee hacer una alegoría de la tierra quería utilizar ese lenguaje de la cultura de La venta, pero todas las representaciones de las cabezas olmecas son masculinas", mencionó el escultor en el video.