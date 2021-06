Espera Marko Cortés que jornada electoral se realice en paz

El presidente del Comité Ejecutivo del PAN, Marko Cortés espera que la jornada electoral de hoy se realice en paz y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho.

A través de su cuenta de Twitter el dirigente de Acción Nacional enfatizó que el país necesita la participación de todos.

Se tiene previsto que Marko Cortés acuda a votar en la casilla del Tec de Monterrey, campus Morelia, Michoacán y posteriormente se traslade a la sede del PAN para dar seguimiento a la jornada electoral.

Hace "último llamado" a AMLO para que saque manos de elección

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, al menos hoy, saque las manos del proceso electoral de este domingo 6 de junio.

Luego de emitir su voto en la casilla instalada en el Tec de Monterrey, campus Morelia, Michoacán, Cortés Mendoza enfatizó en que López Obrador debe reconocer los resultados que tenga la elección de este domingo.

"Hacemos el último llamado al presidente López Obrador de que, al menos hoy, saque las manos del proceso; que deje que la gente de manera libre, decida y participe esto es muy importante, que deje que la gente pueda participar y que reconozca los resultados de esta jornada electoral", dijo.

"Hago una invitación a votar sin miedo, de forma decidida, de forma razonada y a hacer lo correcto por nuestro país", agregó.

Cortés celebró la gran afluencia de las personas que observó en la casilla donde le correspondió votar y pidió a los ciudadanos participar y no permitir que los demás decidan por ellos.

"Hoy vemos que México va a respirar aires de pluralidad, vemos que con esta participación, con este entusiasmo en México, las cosas van a corregirse, van a cambiar y van a cambiar para bien", añadió.

Sin dar mayores detalles, dijo que hasta ahora, únicamente ha recibido reportes en la zona norte de Veracruz de casos de supuesta persecución, uso y abuso de la Guardia Nacional contra Acción Nacional y la coalición Va por México.

"Lo que necesitamos es largas filas, filas en orden, con respeto, para que, de esa forma, de manera libre, bien pensada, todos participemos.

"La jornada pinta tranquila, la jornada pinta respetuosa, quien no la ha hecho así es el propio gobierno federal cuando interviene, cuando opera desde Palacio Nacional", apuntó.

Confió en que su partido y la coalición Va por México quitarán la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

"Nosotros vemos que México va a contar con un nuevo bloque de protección constitucional, ya no van a poder legislar a contentillo a capricho pero particularmente nuestra ley suprema, la Constitución ya no va a poder ser modificada de manera caprichosa y arbitraria", señaló.