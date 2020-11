Espero que despenalización de marihuana reduzca violencia: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que espera que la despenalización de la marihuana para uso lúdico que aprobó el Senado, sirva para reducir la violencia. "Siendo Guerrero un estado productor de marihuana, yo espero que esta legislación que se acaba de dar sirva para que encontremos caminos de menos violencia, para que se pueda encontrar también un mayor beneficio a todos aquellos que han tenido actividades que han sido ilícitas", dijo el gobernador de Guerrero.

Astudillo Flores consideró que la aprobación que del Senado es un avance importante para el país. "México no puede quedarse empequeñecido frente a lo que sucede en el mundo y confío en que el tema seguirá avanzando con los cuidados correspondientes", dijo. El gobernador mencionó que hace unos años propuso la legalización de los cultivos de amapola para fines médicos.

"Lo de la amapola es diferente. Siempre lo hemos planteado para que sea un asunto de carácter médico y no lúdico porque son efectos diferentes", matizó. Por su parte el comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, dijo que ante la despenalización de la marihuana para uso lúdico se requiere de una cultura importante. "Ustedes saben que no es un tema fácil y, si bien en otros países se ha legalizado, se requiere de una cultura muy importante. Entonces hay que ser responsables para emitir una opinión al respecto", comentó. El comandante dijo que el Ejército continuará con el combate de cultivos de enervantes.

"Yo no puedo decir si va a disminuir o si va a aumentar, si va a afectar a la población, si va a beneficiar. Si tenemos la cultura suficiente todos los mexicanos para poder afrontar esta situación para que se legalice y para que responsablemente hagan uso de este producto de esa manera responsable, yo no lo sé; lo estamos viendo en la pandemia: a mucha gente se le invita que tome la sana distancia como ahorita, así pasa", dijo el comandante. El comandante dijo que, en Guerrero, la región donde más se cultivan enervantes es en la montaña.