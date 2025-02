México no descarta espionaje aéreo de EEUU aunque no ha violado espacio aéreo nacional

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El secretario mexicano de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, no descartó este martes que exista espionaje aéreo por parte de Estados Unidos a México, pero aseguró que las aeronaves estadounidenses no han violado el espacio aéreo nacional, como reporta la prensa internacional.

"No lo podemos descartar (el espionaje) porque no sabíamos qué era lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional", aseveró el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocurren luego de que la cadena de noticias CNN reportara el lunes un incremento "drástico" de la actividad de vigilancia sobre los carteles mexicanos durante las últimas dos semanas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Esto, a través del despliegue de sofisticados aviones espía para realizar al menos 18 misiones de reconocimiento en la frontera sur y en el espacio internacional cercano a Baja California.

Al respecto, Trevilla Trejo precisó que la dependencia solo ha ubicado a dos, uno del 31 de enero y el otro el pasado 3 de febrero, pero insistió en que han sido en espacio internacional.

Asimismo, recordó que en México todos los vuelos civiles son controlados por la Agencia Federal de Aviación Civil y la Defensa es la encargada de autorizar vuelos militares, pero enfatizó que no han recibido solicitudes de Estados Unidos para que aviones de tipo militar sobrevuelen el espacio nacional.

"El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro y Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento", precisó.

Señaló, además, que existen convenios entre ejércitos para compartir información sobre el combate al tráfico de drogas, especialmente en la frontera, pero siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y, "sobre todo", respeto a la soberanía.

"Acabo de tener algunas comunicaciones, una comunicación telefónica con el comandante del comando norte, una comunicación muy cordial, muy respetuosa, en donde establecimos que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos que bilaterales que existen entre las fuerzas armadas de ambos países", afirmó.

Los hechos ocurren luego de que México aceptó enviar 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos como parte del acuerdo para evitar aranceles del 25 % a productos mexicanos y después de que el presidente Donald Trump designara a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.