EU no violó espacio mexicano: Trevilla

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció el sobrevuelo de aeronaves de Estados Unidos en aguas internacionales cerca de México, y no descartó el espionaje a cárteles mexicanos.

Esto luego que EL UNIVERSAL publica este martes que Estados Unidos ha incrementado la vigilancia a los cárteles mexicanos y el trasiego de drogas con base en información proporcionada por los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y Ovidio y Joaquín Guzmán, "Los Chapitos" reveló a esta casa editorial una fuente del Departamento de Justicia estadounidense.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el general secretario de la Defensa Nacional indicó que no se puede descartar el espionaje de estas aeronaves porque, "no sabemos lo que hicieron".

Detalló que solo se tienen ubicados dos vuelos de aeronaves estadounidenses fechados el 31 de enero y el 3 de febrero, pero, recalcó, estas ocurrieron sobre espacio aéreo internacional.

El general destacó que los vuelos no apagaron su transponder, por lo que cumplieron con la normatividad internacional.

"Los vuelos que se han realizado -los que menciona el periódico - nosotros nada más tenemos ubicados a dos: uno, el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, sí cumple con la normatividad internacional.

"Todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, los vuelos militares, los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que está muy pendiente y en coordinación con la FACC y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobre vuelen el espacio nacional. El resto de los vuelos que ha autorizado la Secretaria de la Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro y Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaria Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efecto de adiestramiento", explicó.

"¿Se descarta el espionaje?", se le insistió en Palacio Nacional.

"Pues no podemos descartar porque no sabemos lo que hicieron. Ellos no violaran el espacio aéreo nacional", contestó.