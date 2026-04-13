Esposa de César Duarte sale de registros del ICE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Bertha Olga Gómez Fong, exprimera dama de Chihuahua y esposa del exgobernador César Duarte, no se encuentra ya bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

Gómez Fong fue detenida el pasado 25 de marzo y enviada al Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.

Sin embargo, este lunes ya no aparece en el registro oficial de personas bajo custodia del ICE.

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Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pediría al gobierno de Estados Unidos la deportación de Gómez Fong. Aunque dijo que no cuenta con investigaciones abiertas contra ella, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sí tiene indagatorias en proceso por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por Duarte en el período 2010-2016.

Detalles confirmados

Hasta el momento, no hay registro de que Gómez Fong haya sido deportada. La mexicana, con residencia en Texas, pudo haber demostrado su legalidad en Estados Unidos y ser liberada en suelo estadounidense.

Este lunes se informó que otro mexicano, prófugo de la justicia en México, se encuentra bajo custodia del ICE. Se trata de Rafael Zaga Tawil, acusado de presunto fraude millonario al Infonavit.

Zaga Tawil se encuentra retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida.

La FGR lo señala a él; a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono de delincuencia organizada y lavado de dinero por un contrato que firmó la empresa con la que estaban relacionados, Telra Realty, en la que Zaga Tawil fungía como apoderado legal, con Infonavit en 2014, que terminó anticipadamente.

Telra recibió una indemnización por cinco mil 88 millones de pesos que, determinó después la fiscalía, fue ilegal.

Según documentos judiciales, Zaga Tawil señaló que su detención por parte del ICE fue ilegal. Una jueza ordenó al ICE justificar el arresto. Mientras ello ocurre, Zaga Tawil no puede ser removido de la jurisdicción en la que se encuentra.