Está dañando mi relación laboral: Azucena Uresti a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Un día después de exhibir a Azucena Uresti por informar de una "ciudad amurallada", en el marco de la marcha por el Día de la Mujer, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la periodista por supuestamente estar siendo contratada por Latinus, pero "no aceptó o no la dejaron".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que tiene información de que Azucena Uresti está siendo contratada por Latinus.

"Trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que actúen con más moderación, entonces tienen su presencia en ese medio, se hacen famosos, y en Latinus es golpear; la estrategia mediática de golpearnos", dijo López Obrador al recomendar a los asistentes a la mañanera que "no se dejen tentar".

"Pagan muy bien en Latinus, se van a rayar, pero van a perder prestigio, ustedes son gentes honestas", expresó.

López Obrador detalló que a tres periodistas de Milenio, donde Azucena Uresti tiene un noticiario, les ofrecieron irse a trabajar a Latinus.

"Uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en Latinus (...) la señora Azucena también le ofrecieron pero no aceptó o no la dejaron y siguió, pero sí le ofrecieron también", aseguró López Obrador.

Mientras exhibía en el Salón Tesorería el comportamiento del peso frente al dólar, López Obrador expresó entre risas: "Esto sí me preocupa, más que un comentario de Aguilar Camín, o de López-Dóriga, o de la señora, la que mencionamos ayer (Azucena Uresti)".



"Lo que usted dice es una mentira", responde Azucena Uresti a AMLO

Luego de que por segundo día consecutivo fue mencionada por López Obrador en la mañanera, la periodista Azucena Uresti dijo al presidente de México que lo que señaló este jueves "es una mentira".

"¿Qué dice Presidente López Obrador ? ¿Que me están contratando en Latinus y que usted tiene pruebas? Le pido, de nuevo con respeto, las presente, porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde, y con mucho orgullo, trabajo Milenio TV y Radio Fórmula", escribió la también presentadora de noticias en redes sociales.

"Mis respetos y cariño a mis compañeros y compañeras de Latinus, pero lo que usted López Obrador dice, es una mentira", señaló Uresti en otro mensaje.

Carlos Loret de Mola "es el principal" de Latinus: AMLO

El presidente de México sostuvo que Latinus fue fundado en Estados Unidos y que los dueños son familiares del excandidato presidencial Roberto Madrazo y "tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles)".

Mencionó que el periodista Carlos Loret de Mola "es el principal" de la plataforma de información, que está vinculada con "mexicanos en favor de la corrupción de Claudio X González".

"Traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y muchísimo dinero de personajes de México y también dinero del extranjero", aseveró.

"Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista está recibiendo dinero con un propósito político-electoral, no hay ningún problema, no se puede censurar, nada más que haya transparencia, que se sepa", declaró.