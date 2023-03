Esta es la historia del ahuehuete de Paseo de la Reforma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El ahuehuete llegó a la Ciudad de México tras una consulta pública para definir qué especie de árbol podría reemplazar la palma de la "Glorieta de La Palma", la cual fue retirada ya que tenía un hongo y bacterias que le provocó la muerte.

El 25 de abril se llevó a cabo el retiro de la famosa palma, la cual estuvo más de 100 años, ya que según las autoridades no podía ser rescatada para plantarla en otra zona de la capital del país por los diversos patógenos que tenía.

Por lo que se hizo una consulta para su reemplazo, la cual la ciudadanía eligió una especie de ahuehuete con más de 77 mil votos.

Fue hasta el 5 de junio que el ahuehuete fue plantado en la "Glorieta de La Palma", esto tras un tratamiento especial para retirar lo que pudiera quedar de las bacterias y hongos de la tierra.

Dicho árbol que mide 12 metros de altura y tiene 20 años de edad fue donado por los viveros Regionales y Los Encinos de Nuevo León y arribo al Vivero Nezahualcóyotl, ubicado en Xochimilco.

El día que se plantó hubo protestas, rituales prehispánicos y una batucada se llevó a cabo la bienvenida al ahuehuete, árbol que puede vivir cientos de años.

----Sheinbaum dice amar el ahuehuete; comienzan las protestas

Incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta especie de arbolado representa la lucha por la justicia, paz y un México donde no se apagará la llama de la esperanza.

"Amamos a México, amamos a este ahuehuete, y este ahuehuete significa hoy la lucha por la justicia, la lucha por la paz, el reconocimiento de momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, un México que nunca jamás se apagará la llama de la esperanza", aseguró la mandataria capitalina.

Sin embargo, el día que le dieron la bienvenida al ahuehuete empezaron sus complicaciones ya que un grupo de familiares de personas desaparecidas hicieron al alrededor del árbol un tendedero con fotografías e invadieron y pisaron la tierra que recientemente había tenido un tratamiento.

----Comienza a secarse

En ese sentido, nueve días de haber sido plantado en Paseo de la Reforma usuarios en redes sociales empezaron a señalar que el ahuehuete se estaba secando. Sin embargo, en las semanas siguientes fue empeorando su situación.

No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México reiteró en diversas ocasiones que el ahuehuete se encontraba en un periodo de adaptación razón por la cual presentaba amarillamiento del follaje y por lo que va a tirar hojas.

Mientras tanto, la jefa de Gobierno aseguró que no coincidía con lo que plantean algunos expertos sobre que este ejemplar se está secando, y es que señalaban que requería un sistema de riego amplio para abastecerlo de agua de manera constante.

Mientras tanto, el 30 de septiembre en la noche, un automovilista chocó contra el muro de protección de la glorieta del ahuehuete, lo que movió unos cables que sostenían al árbol.

Y es que días antes, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Marina Robles, informó que decidieron colocar valla metálica para protegerlo y que todos los tratamientos que los expertos les han recomendado para darle oportunidad de adaptación tengan un mejor efecto, pero asegurando que estaba vivo, aunque mantiene síntomas de estrés.

----La esperanza de la Sedema no fue suficiente

La Sedema mantenía la esperanza que el ahuehuete plantad recupere su follaje en la próxima primavera, por lo anterior lo aislaron, pero en caso de no ser así se va a valorar otras estrategia para mantener el árbol vivo.

Lo anterior ante la recomendación de especialistas de mantenerlo en aislamiento, y según las autoridades lo que ha permitido es disminuir las diferentes presiones a las que el ahuehuete ha estado sujeto, como accidentes automovilísticos y la compactación del suelo, esto último ante las diversas manifestaciones que se había realizado en su entorno ya que se buscaba que la glorieta de llamarla "Glorieta de los Desaparecidos", pero no fue así.

Además, para garantizar su desarrollo y crecimiento, el ahuehuete ha recibido tratamiento, como la aplicación de fungicidas y fertilizantes orgánicos.

No obstante, pese a los esfuerzos, este jueves, Sedema informó que el ahuehuete del Paseo de la Reforma será trasladado al Vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación pues no ha presentado mejorías, sigue vivo, y que será otro ejemplar el que estará en el lugar.