"Esta es la punta del iceberg del gobierno de 'El Bronco'": Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que, derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, se solicitaron órdenes de cateo a un Juez de Control, las cuales fueron concedidas y se han ejecutado inicialmente en una propiedad ubicada en el municipio de García, perteneciente al ciudadano Jaime Heliodoro "N".

La diligencia, señaló la FGJENL, en un comunicado, es con la intención de "ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita, conforme a los hechos referidos".

Al respecto, el gobernador del estado, Samuel García, emitió un mensaje en el que señala que estos hechos son solo "la punta del iceberg".

"Estamos con comunicación y con mucho respeto... a la Fiscalía General del Estado hemos estado tratando de aportar toda la evidencia, sobretodo de coadyuvar respetando la autonomía del Fiscal Electoral, del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General. Que haya consecuencias de esto y ahorita me informaban en el helicóptero que se están haciendo los cateos a todos aquellos indiciados que participaron en actos de corrupción, espero que muy pronto Nuevo León tenga la justicia que merecía y que haya un precedente contundente. Nuevo León es incorruptible y quien la hizo la va a pagar muy duro".

"Voy a cuidar mis palabras para no afectar la autonomía y el debido proceso, pero sí tengo autoridad para decirles que esta es la punta del iceberg del gobierno del Bronco; que esta semana se inició con la carpeta más vieja, que era la carpeta de 2018, de las Broncofirmas; que ustedes saben que un servidor con la Diputada Mariela denunciamos electoral y penalmente por desvío de recursos públicos, por factureras, por firmas falsas y todas se ganaron en tribunales, pero faltaba el empujón penal, porque esas faltas administrativas electorales también son delito.

"Me da mucho gusto que los Fiscales de Nuevo León hayan sido contundentes, pero tambien advertir que es una punta del iceberg, y es la carpeta más vieja porque faltan y vienen las que yo he señalado ya como Gobierno.

Acusa robo en Agua y Drenaje; "nos tiene así secas las presas"

"Que es todo lo que robaron en Agua y Drenaje, que nos tiene así secas las presas y con un nuevo programa de racionalización; está también la carpeta de Isssteleón, donde robaron en despoblado facturando 4 mil 900 millones de pesos, está la carpeta del favorito, que él, su esposa y su hermano saquearon el Estado en seguridad, en salud.

"Yo quisiera preguntarle al doctor Manuel de la O, que anda muy atento al caso, por qué no nos dice a todo Nuevo León, por qué el favorito que vendía radio de seguridad, acabó vendiendo ambulancias, pruebas covid y medicinas.

"Me voy a mantener al margen respetando el debido proceso y respetando a los Fiscales, pero decirle a Nuevo León que esto no es una llamarada de petate y no es un circo, vamos contundentes.

"Voy a informarles lo que pueda y lo que la ley me permite, y vamos con todo y habrá sanción fuerte y ejemplar a toda la corrupción y delincuentes que anduvieron en el Gobierno anterior".