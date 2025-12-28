Estable, la sobreviviente del avionazo

Ciudad de México.- Julia Aracelis Cruz Vera, madre de Federico, un menor de dos años que sería atendido en Estados Unidos, fue extubada y su estado de salud es reportado como estable, tras sobrevivir al accidente aéreo de la avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en Galveston, Texas, el pasado 22 de diciembre.

La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados dio a conocer la información anterior a través de comunicado compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con esta organización no gubernamental, Cruz Vera fue visitada por su esposo Edward Vera, que después del siniestro obtuvo una visa humanitaria y viajó a Estados Unidos (EU). Al encuentro acudió el Dr. Yannick Nordin, director de Michou y Mau.

También acudió a la visita el director de Michou y Mau visitó a Miriam, enfermera y la otra superviviente de dicho accidente aéreo, el cual dejó como saldo seis fallecidos y dos heridos.

El avión accidentado llevaba a cabo una misión de apoyo médico. Buscaba trasladar al niño Federico, originario de la ciudad de Escárcega, Campeche, México, a EU para tratar sus quemaduras.

Entre los testigos de aquel accidente aéreo estaba Sky Decker, pescador local que navegaba acompañado de su hijo de once años y un amigo, sin imaginar que se convertiría en protagonista de un rescate dramático, al lanzarse al agua para rescatar a Julia.