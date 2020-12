Establecer propio semáforo rojo evitará contagios por Covid-19: UNAM

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaron a la población a tomar medidas individuales frente al Covid-19, ya que no debemos de esperar a que las autoridades mexicanas restablezcan el semáforo rojo para concientizar de los riesgos que implican la pandemia actual.

Ante los más de un 1 millón de casos confirmados por el virus del SARS-CoV-2 y el aumento de las hospitalizaciones en las últimas semanas, Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina (FM), sugirió que no debemos de salir de nuestros hogares a menos que sea necesario.

"Estamos viendo que en algunas partes del país la situación derivada de la pandemia es crítica, como lo están expresando las propias autoridades, y si lo hacemos, debemos hacerlo con cuidado", expuso el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.

Durante la conferencia virtual "¿Qué hacer para no enfermarme de Covid-19? y ¿Qué hacer si me enfermo?", el especialista destacó que nos encontramos frente a una situación donde el cuidado individual tendrá repercusiones en la protección de la colectividad, por lo que insistió que "el semáforo epidemiológico comienza en casa".

Sin embargo, de esta situación derivan otros factores de riesgo, ya que un gran número de familias viven en espacios muy reducidos, en comparación del número de personas que los habitan, dificultando las posibilidades de mantener la sana distancia. De acuerdo con Alicia Ziccardi Contigiani, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), los sectores más afectados son aquellos que se ubican en zonas populares.

A este respecto, la maestra en sociología expuso que la población con escasos recursos es la más afectadas durante la emergencia sanitaria, ya que no puede cumplir con las medidas de prevención que las autoridades sanitarias han establecido de manera general.

De acuerdo al secretario General de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, en la actualidad existen programas de mejoramiento a las viviendas, a fin de que se incrementen el número de cuartos, pero el hacinamiento de personas persiste.

Otra de las problemáticas tiene que ver con las bajas condiciones de habitabilidad, pues los materiales, diseño y ventilación de los espacios no son los óptimos para hacer frente a la pandemia.

Esta situación, declararon los expertos, ha agudizado las desigualdades, pues dentro de las políticas públicas no se tiene en cuenta a lo población en situación marginada.

"Las políticas de protección social requieren un enfoque territorial y por sector", resolvió Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigaciones de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México.

Rodríguez Álvarez agregó que, hasta el momento, el uso de cubrebocas es una herramienta más afectiva y que deben ser utilizados en espacios públicos o al convivir con otras personas.

El especialista mencionó la importancia de identificar, atender y aislar a los enfermos de manera oportuna, así como rastrar a las personas con que mantuvieron contacto para evitar complicaciones como contagios que requieran hospitalización, en la búsqueda de romper con la cadena de transmisión.

El académico de la UNAM expuso que mantener la distancia será esencial para evitar los contagios y reconoció que existen diferentes niveles de riesgo. Uno de ellos es el "moderado", que es cuando mantenemos contacto lejano, a más de metro y medio, sin protección y en espacio cerrado con las personas.

Las posibilidades de transmisión serán "bajas" ocurren cuando la interacción con el otro es cercana y se usa cubrebocas. Mientras que el "muy bajo" sucederá cuando nos encontremos a más de metro y medio, en espacios abiertos: y "nulo", en situaciones en donde no hay contacto físico.

Rodríguez Álvarez hizo un llamado a no difundir información falsa, alarmante o dudosa que pueda influenciar en la toma de decisiones de la sociedad. "En la Comisión Especial y otras instancias de la UNAM hemos creado muchos recursos para poner información a disposición de todos", agregó.