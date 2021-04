Estado mexicano no garantiza gobernabilidad: triquis

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) acusó a los gobiernos de Oaxaca y federal de incumplir con los acuerdos en los que se estableció el retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, localidad de Santiago Juxtlahuaca.

A pesar de los compromisos adquiridos, explicó, el Estado mexicano no ha podido generar el retorno seguro de los desplazados con la instalación de una base de la Guardia Nacional en esta comunidad de la región Triqui de Oaxaca.

Recordó que el 22 de febrero de 2021 se llevó a cabo la "Caravana por la pacificación del pueblo Triqui" desde Yosoyuxi Copala a la Ciudad de México, con la cual se logró establecer una serie de acuerdo y ejes de trabajo con el gobierno del estado y el gobierno federal; producto de ello, informó, se desprenden la firma de cuatro minutas de acuerdos desde el mes de enero a marzo de 2021.

El 5 de enero de 2021 decenas de familias fueron desplazadas de la comunidad Tierra Blanca Copala a causa de la incursión de grupos armados y paramilitares, quienes han sitiado esta población y han generado violencia y temor entre sus habitantes, de acuerdo con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

La Ubisort también detalló que desde el 1 de noviembre de 2020, se intensificaron las agresiones armadas cuando Ismael Cruz García sufrió un atentado en el centro de la comunidad y del que logró salir ileso.

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2020 se registró una emboscada contra un grupo de pobladores en la que participaron hombres con armas de uso exclusivo del ejército. En este ataque armado, lograron asesinar a Ismael Cruz García, un joven deportista "que buscaba el desarrollo de su comunidad", y quedaron heridos de gravedad Antonio Ramírez Martínez con una bala en la cabeza, otra en la pierna y dos en la espalda y, Mario Ramírez Díaz herido de 3 balas en su mano.

Mientras que el 26 de diciembre de 2020, informaron que continuaron las agresiones sin que interviniera la Policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional, para garantizar la integridad de los habitantes de Tierra Blanca.

Hasta enero de 2021 en que decenas de personas se vieron obligadas a salir de la comunidad por un ataque armado en el que fueron asesinados dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados días después.

El MULTI aseguró que ambos gobiernos estatal y federal se han escudado en no garantizar el retorno de los desplazados con la instalación de una base de la Guardia Nacional bajo el argumento de que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) se ha opuesto a esta medida y no los deja cumplir con los acuerdos adquiridos.

"Esto nos parece preocupante ya que, es difícil de creer que el Estado mexicano, siendo la autoridad rectora no pueda generar gobernabilidad, ni aplicar el Estado de derecho en la comunidad de Tierra Blanca Copala y esta se vea obstaculizada por una seudo organización".

Mediante un comunicado urgió al gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat Hinojosa y al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador a dar cumplimiento a los acuerdos establecidos como la creación de una mesa de trabajo interestatal a la brevedad posible.

Esta mesa, puntualizó, es para acordar el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca, así como para la solución definitiva del desplazamiento forzado de los pobladores de esta comunidad.

La organización advirtió que en caso de continuar la situación y la actitud de ambos gobiernos, reanudarán el 4 de mayo de 2021 la "Caravana por la pacificación del pueblo Triqui" con acciones en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en Hermosillo, Sonora, San Quintín, Baja California y en Seattle Washington, EUA.