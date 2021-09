Estado no puede negar el acceso a la información: Inai

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que "ninguna institución del Estado puede eludir sus obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales", por lo que llamó a los organismos a mantenerse unidos.

"No podemos bajar la guardia en el cumplimiento de las funciones y mandatos constitucionales y legales que nos legitiman, ese es el marco de referencia con el que abrimos la décimo séptima Semana Nacional de Transparencia, por primera vez aquí, en el estado de Zacatecas.

"Debemos seguir trabajando arduamente, estamos obligados a poner en el centro de nuestras decisiones y resoluciones la protección y debida aplicación de los derechos de las personas", subrayó al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia.

Por su parte, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas enfatizó que el acceso a la información y la protección de datos personales son dos derechos humanos, mientras que la transparencia es una obligación constitucional, por lo que, aseguró, se deben poner lupas en la actuación de todas las instituciones en México.

"Cuando me refiero a que vamos a poner lupa, es que nos vamos a poner lupa todos. No estamos para hacer ensayos, la sociedad está esperando más de nosotros, por eso celebro la realización de este evento en beneficio de las personas", indicó.

En el acto realizado en el centro de convenciones de Zacatecas, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, ofreció un videomensaje en el que celebró que la entidad sea la sede del arranque de la Semana Nacional de Transparencia, y aseguró que la rendición de cuentas es uno de los ejes que guían su administración estatal.

"La información que genera el Estado debe ser pública por siempre y, por lo tanto, debe pertenecer a la sociedad. Estoy convencido de que, con políticas de transparencia, se puede predecir el futuro y dejar un mundo más equitativo e igualitario, por ello celebro que los temas a reflexionar en este evento sean las políticas para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad", expresó.

Por su parte, la comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI), Fabiola Gilda Torres Rodríguez, mencionó que para el órgano garante local el evento le permitirá analizar y reflexionar temas tan importantes como la migración.

"Los trabajos de esta semana brindarán elementos para poder seguir tendiendo puentes para que las personas que enfrentan esta situación tengan acceso a la información y a la protección de sus datos personales", expuso.

Finalmente, la coordinadora de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y comisionada presidenta del órgano garante de Guanajuato, María de los Ángeles Ducoing, aseveró que, derivado de la coordinación, la región ha avanzado en el objetivo de garantizar la transparencia.

"Esta Semana Nacional de Transparencia es un buen momento para reflexionar sobre cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información puede contribuir a superar los grandes problemas de la humanidad, y para hablar específicamente de la inclusión y de la igualdad en la era de la transparencia", declaró.

En la inauguración del evento también estuvieron presentes los comisionados del INAI Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Guerra Ford y Josefina Román Vergara, además de la titular de la Secretaría de la Función Pública del Zacatecas, Humbelina Elizabeth López Loera, la delegada de programas para el desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, así como comisionados de los órganos garantes del país.