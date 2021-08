"Estamos enojados porque les vale gorro y luego llegan a hospitales exigiendo una cama", regaña Salud de NL a ciudadanos

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, regañó a la población del estado, pues afirmó que les "vale gorro" al irse de vacaciones o las fiestas y no siguen sus indicaciones para cuidarse del virus SARS-CoV-2, lo que ha propiciado que la situación esté muy complicada, con hospitales saturados y cada vez más decesos como parte de la tercera ola de la pandemia.

Alzando la voz y con gesto duro, el funcionario señaló durante la rueda de prensa de actualización diaria sobre Covid-19, "estamos enojados con ustedes porque no siguen las indicaciones, les vale gorro, y sí, llegan exigiendo a los hospitales que quieren una cama". Citó que a lo largo de la pandemia se han contagiado tres mil 707 trabajadores del sector sanitario y han muerto 142, entre ellos un odontólogo ya vacunado.

Comentó que la gente anda vacacionando como si no existiera el peligro, salen a las calles a pasear, van a donde no hacen pruebas, y luego regresan contagiados. "La situación está muy complicada, es seria, hemos relajado las medidas, estamos teniendo reuniones para ver cómo actuar con las restricciones", lo que se decidirá este jueves durante la evaluación del semáforo epidemiológico por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.

Afirmó que las mujeres embarazadas "andan también como si nada en los centros comerciales y en las fiestas", siendo que, en caso de contagiarse, tienen cuatro veces más posibilidades de tener infecciones bacterianas, más probabilidad de tener un alumbramiento por cesárea y que el producto nazca con bajo peso, o de manera prematura.

Afirmó que durante 2021 han muerto diez mujeres embarazadas por Covid, mientras en 2020 fueron trece las que fallecieron.

En tanto la doctora Verónica Ramírez, ginecólogo obstetra del Hospital Metropolitano, comentó que actualmente hay cuatro mujeres en estado de embarazo internadas en el citado nosocomio, incluyendo una que permanece intubada al igual que su bebé. Coincidentemente ninguna estaba vacunada.

Señaló además que en el Metropolitano hay mucho paciente joven y alrededor de 170 intubados (el hospital tiene capacidad para 300 camas). "Es muy difícil manejar tanto paciente ventilado, los ingresos nos están rebasando, es una situación muy mortificante", dijo la doctora Ramírez.

El secretario de Salud Manuel de la O informó que en las 24 horas previas se registraron mil 308 contagios en la entidad, apenas 31 casos menos que los reportados el 31 de julio cuando hubo mil 339 pacientes infectados, que constituyen la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en el estado, el once de marzo de 2020.

El domingo primero de agosto hubo mil 151 casos, el lunes se redujo a 802, situación que De la O atribuyó a que se hicieron menos pruebas esos días porque los módulos drive thru estuvieron cerrados, situación que se confirmó el martes con un repunte al reportarse mil 138 y este miércoles mil 308 casos.

En las 24 horas previas hubo 33 decesos, una cifra que no se registraba desde hace varios meses. Tal como ha venido sucediendo en las últimas semanas a raíz del proceso de vacunación que inició con los adultos mayores, 24 de los decesos fueron entre menores de 60 años, y nueve entre pacientes de 60 años y más.

Este día hay mil 382 personas hospitalizadas, mientras la capacidad del sistema hospitalario público y privado estatal para pacientes Covid es de mil 666 camas. El pasado 22 de julio había 789 pacientes internados, lo que da una idea del acelerado crecimiento de la tercera ola de la pandemia, que preocupa al sector salud.