"Estamos preparados" ante posible invalidación de reforma: Sheinbaum

Sobre la discusión de este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar parcialmente la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "estamos preparados", además que su gobierno ya tiene un plan, independientemente de cómo voten los ministros y las ministras.

"De cualquier forma nosotros estamos preparados, para una o para otra", dijo Sheinbaum Pardo sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

"Estamos preparados", expresó en su conferencia mañanera de este lunes 4 de noviembre en Palacio Nacional. "Vamos a esperar qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces", agregó.

Comentó la Presidenta que si los ministros y las ministras insisten en decidir mañana, "yo creo que vale la pena que todos sepan que quien está cometiendo una falta es la Corte".

Ya fue publicada la reforma constitucional, están legislando sobre una reforma constitucional, dijo al señalar que al Constituyente le corresponde "cambiar la Constitución".

Acusó que lo que quieren hacer ahora en la SCJN "es legislar" y cambiar lo que es una decisión del Constituyente: "La Corte se está sobrepasando de sus funciones".

Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada, expresó al mencionar que quien está provocando es la Corte.

Sheinbaum Pardo insistió en que ocho ministros "quieren cambiar lo que decidió el pueblo de México y el Constituyente": "Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución".

Acusó que el ministro González Alcántara Carrancá siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. "¡O sea, cómo! ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte", expresó.

Critica a Zedillo por opinión sobre reforma judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó la sección "Detector de Mentiras" contra el expresidente Ernesto Zedillo, lo anterior al asegurar que la mandataria promueve una crisis constitucional con la reforma judicial.

Cabe mencionar que Zedillo publicó este fin de semana un artículo en el diario The Washington Post en el que asegura que Claudia Sheinbaum convertirá al país en "una autocracia" de un partido hegemónico y que la reforma judicial es la principal razón de esa crisis, pero no es la única, pues incluye la desaparición de organismos autónomos y la reforma de supremacía constitucional.

En la sección presentada por Miguel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia, mostró un video que señala que impuso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que fue por "dedazo".

En ese sentido, Sheinbaum señaló que siempre ha sido "consejero del conservadurismo", y consideró que su último artículo no se publicó en un diario de circulación nacional porque no va dirigido al pueblo sino a otro público.

"(...) él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras; él en alianza", y acusó de la privatización de trenes y el sistema eléctrico del país.