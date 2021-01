Estamos vacunando contra el Covid-19 con pasos de gigantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que su gobierno está aplicando la vacuna Pfizer contra la pandemia del Covid-19 con "pasos de gigantes".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo indicó que Albert Bourla, director ejecutivo global de Pfizer, le comentó que no había registro en el mundo de que se aplicarán 150 mil dosis como ocurrió en México hace 10 días.

Reiteró que su gobierno no ejerce un monopolio en la aplicación de vacunas, por lo que cualquier gobierno estatal o empresa privada pueda comprar el biológico, pero advirtió que no es fácil conseguirla.

"Es cuestión nada mas de poner orden, saber a dónde las van a aplicar, que una empresa quiere poner la vacuna para proteger a sus trabajadores, desde luego que sí, adelante. Nada más saber qué empresa es, y que aplique las vacunas a sus trabajadores", dijo el mandatario.

"Porque nosotros vamos con pasos de gigante vacunando, o sea, vamos avanzar como lo estamos haciendo", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que Albert Bourla, director ejecutivo global de Pfizer, le comentó en su videollamada de sostuvieron hace unos días, que no habida registro en el mundo de que un país aplicara 150 mil dosis en un solo día como lo hizo el gobierno mexicano.

El presidente López Obrador aseguró que esto es posible debido a la creación de mil brigadas de vacunación, pero se espera que haya 10 mil brigadas de vacunación en todo el país para tener la capacidad de inmunizar a 3 millones de adultos mayores por semana.