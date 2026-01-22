Están delicados 171 perros rescatados

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas del rescate de 858 animales del Refugio Franciscano, el estado de salud de 171 perros es delicado, por lo que reciben atención médica prioritaria y tratamientos especializados, mientras que seis perdieron la vida por diversos padecimientos, "pese a los esfuerzos" que se hicieron, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann.

Respecto a los seis decesos, explicó que en tres de los casos, la muerte estuvo vinculada a sepsis (infección generalizada) producto de desnutrición, enfermedad periodontal o respiratoria; otros dos eran perros geriátricos y uno más tuvo convulsiones y no respondió a las maniobras cardiopulmonares.

El estado de salud de otros 49 perros es estable, mientras que el de los 638 restantes es regular.

En conferencia, Gasman Zylbermann detalló que tras una etapa de valoración, se clasificó a los animales en esas tres categorías clínicas, según su estado de salud.

Las enfermedades con mayor prevalencia que se encontraron fueron nutricionales, con 62% de los casos; bucales-dentales, 75%, enfermedades dermatológicas en 30% de los casos; enfermedades respiratorias, 5%; cardíacas, 10%, y tumoraciones, 4%.

Indicó que 70% de los perros presentan síntomas de pulgas y 55% de los animales rescatados ya recibieron vacunación antirrábica, mientras que el resto están en proceso; además, 262 de los perros han recibido tratamiento médico dentro de los refugios, por parte de los 60 veterinarios que los han estado cuidando. 30 perros han requerido traslado para recibir atención hospitalaria; nueve de ellos ya fueron dados de alta.

En términos de sexo, las autoridades identificaron a 361 machos y 497 hembras, quienes están "debidamente registrados, identificados y bajo seguimiento clínico".

La secretaria explicó que la población de perros está compuesta por cuatro cachorros, 595 adultos y 259 perros geriátricos, lo que implica necesidades diferenciadas.