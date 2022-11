Estancados, 124 casos de feminicidio durante mandato de Uriel Carmona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, llevó dos casos de feminicidio que fueron expuestos en los medios de comunicación, la particularidad en ambos es que se han presentado irregularidades en las investigaciones.

Cabe mencionar que desde la entrada en vigor de su mandato en febrero del 2018, todos los casos de feminicidio se encuentran en proceso, puesto que no se cuenta con investigación, sentencia, judicialización, o que fueran resueltos por otra causa.

De acuerdo con la Plataforma de Datos de Feminicidio del Estado de Morelos, se registraron alrededor de 496 feminicidios desde el 2000 al 2021. Siendo Cuernavaca quién tiene un mayor número de víctimas, con un total de 86.

Además, que desde 2014 hasta el 2021, que fue el último conteo, no se tiene registro de la resolución de ningún caso, así cómo avances de las 229 víctimas del Estado. Los casos correspondientes a la entrada al cargo de Gándara son 124 desde el 2018 hasta el 2021.

De acuerdo con la información de la página web del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM), de los casos de feminicidio registrados durante el cargo de Carmona, por lo menos 89 de ellos no tienen fecha de la agresión.

Caso de Elizabeth Montaño 2020

La doctora María Elizabeth Montaño y defensora de los derechos LGBT, fue encontrada sin vida en la carretera federal México-Cuernavaca.

Era doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y mujer transgénero, defensora de los derechos humanos. Según el Consejo nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED).

El cuerpo de María Elizabeth fue encontrado en un predio colindante con el parque "Los Columpios", ubicado en el poblado de Tres Marías, del municipio morelense de Huitzilac. Después de ser reportada como desaparecida el 8 de junio del 2020.

Presuntamente, no tenía ningún signo de violencia, una mochila y un bolso de mano, acciones periciales y protocolo de sanación, por lo que se estableció la hipótesis de que se suicidó por la infesta de un medicamento.

Caso de Ariadna Fernanda 2022

Ariadna Fernanda López Díaz, abordó un taxi luego tras salir del restaurante Fisher's en la colonia Condesa, el domingo 30 de octubre y un día después fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Unos ciclistas encontraron el cuerpo de Ariadna, quienes publicaron unas fotografías de los tatuajes de Fernanda para ser identificada, la víctima tenía 27 años de edad, llevaba un vestido café y era madre de un pequeño de 5 años.

La fiscalía de Morelos realizó una necropsia donde se reveló que la causa de la muerte era una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración, y en su intervención el fiscal dijo que "técnicamente" la necropsia no era coincidente con un feminicidio.

Pero en una segunda necropsia realizada en la Ciudad de México, se reveló que Ariadna sufrió un trauma múltiple a causa de las lesiones y golpes que presentaba en su cuerpo. Por lo anterior, la Fiscalía CDMX solicitó que su homóloga de Morelos decline y entregue el expediente.

Sin renunciar al cargo

El Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, comentó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que no dejará de ser Fiscal, y sin importar las circunstancias por las que pasa la dependencia "no nos vamos a achicar".

Carmona recalcó que no tiene motivos para abandonar el cargo. "Las víctimas no tienen la culpa de los intereses políticos; vamos a seguir trabajando", informó.

También mencionó que no se encubre ninguna información respecto del caso, puesto que su única intención es erradicar la delincuencia. "No hay ningún encubrimiento o interés, tenemos la misma intención de perseguir el delito", remarcó el fiscal acompañado de la fiscal especializada contra los feminicidios.

"Nosotros no conocemos el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y la Fiscalía de la CDMX tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen. Estamos por remitir físicamente la carpeta", explicó en Imagen Televisión.