Estancia de migrantes tenía contrato con empresa privada, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la estancia del Instituto Nacional de Migración que se incendió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dejó 38 migrantes fallecidos, tenía un contrato con una empresa de seguridad privada.

"Había funcionarios de Migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad, todo eso se va a informar en la tarde", puntualizó en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que esa información ya está en manos de la Fiscalía General de la República, por medio de su delegado en Chihuahua.

"Pero yo le estoy pidiendo al fiscal (Alejandro Gertz Manero) que se apersone", expresó.

El presidente López Obrador dijo que vio el video en donde se ve que está ocurriendo un incendio al interior de Migración y el personal que está en el sitio no abre las celdas donde estaban los migrantes retenidos.

"Hay ese video, sobre eso se va a hablar hoy, va a informar la secretaria de seguridad, no vamos a ocultar nada, no somos iguales a los que fabricaban delitos y ocultaban las cosas, torturaban para que se culpara a gentes, algunos inocentes, ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios", manifestó.