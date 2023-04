Estas harinas de hot cakes no son aptas para niños, según Profeco

A-AA+

Por contener edulcorantes, diversas presentaciones de harina de hot cakes no son recomendables para que niños las consuman, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor del mes de abril se dieron a conocer las ocho marcas que tienen harinas que contienen edulcorantes no calóricos, las cuales son:

-Clementina, para hot cakes y waffles, libre de gluten.

-D´meals, harina sin azúcar añadida que contiene Splenda.

-Healthy Brand, en la presentación Keto mix, sin lácteos.

-La Morisca, harina preparada sin azúcar al contener Splenda.

-True Amaranto, harina de trigo y amaranto.

-Tasty DBS, harina de trigo preparada sin azúcar.

-Pronto light, harina integral.

-Morama, harina para hot cakes Keto, sin azúcar.

La Profeco indicó en su estudio que esas ocho presentaciones "no son recomendables para niños" porque contienen edulcorantes no calóricos.

El estudio incluye el análisis de 52 productos a los cuales se les realizaron pruebas sobre información al consumidor, cumplimiento de las normas de etiquetado, envasado y de harinas de cereales. A las cuales se les midió el contenido energético, grasa, proteínas, carbohidratos disponibles y azúcares.