Estas son las 9 mujeres gobernadoras en el país

Este domingo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa rindió protesta como la primera mujer gobernadora de Quintana Roo.

Ante el congreso del estado, la mandataria morenista pidió el apoyo de las y los legisladores locales a fin de transformar el modelo económico y social de esa entidad, y aseveró que su principal tarea será luchar contra la corrupción y los vicios del poder.

Con ella, suman nueve las mujeres que gobiernan algún estado, la mayoría proveniente de Morena.

Claudia Sheinbaum

En 2018, Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer electa como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Si bien no fue la primera en estar al frente de la capital, ya que en el periodo de 1999-2000 Rosario Robles lo fue de manera interina, es la primera en ser electa a través del voto popular.

Su último cargo antes de llegar a la jefatura capitalina fue ser jefa delegacional en Tlalpan, de 2015 a diciembre de 2017.

Al llegar al gobierno declaró que no se dedicaría a la persecución política, pero tampoco omitiría irregularidades de la pasada administración si son detectadas.

Lorena Cuéllar

La morenista Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta como gobernadora de Tlaxcala el 31 de agosto de 2021.

Al asumir el cargo, declaró que su compromiso es que el estado sea "tierra de justicia e igualdad, donde la perspectiva de género no será simulación".

"He planteado gestionar una inversión sin precedentes en seguridad, con la utilización de la más alta tecnología en el combate a la trata y para el funcionamiento de refugios integrales para víctimas y, a la vez, endurecer las penas a los delincuentes", resaltó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Layda Sansores

Tras cuatro intentos, Layda Sansores asumió el cargo de Gobernadora de Campeche, lo que la convirtió en la primera mandataria no priista del estado.

Tras rendir protesta en el Congreso del estado, advirtió que, "en Campeche, se acabó la robadera".

Sansores San Román tiene una larga trayectoria dentro de la política y el servicio público, no exenta de polémicas.

Se presenta en redes sociales como una "mujer libre, rebelde, apasionada, amorosa y valiente" y asegura que le gusta decir las cosas directas, como las piensa. Lo primordial, afirma, "es no perder nuestra esencia, ser como se es, mantener el yo interior".

Marina del Pilar Ávila

Al rendir protesta como la primera gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, prometió que en su gobierno los pobres serán lo primero en resolver.

Señaló que los principales ejes de su gobierno serían seguridad, educación y salud, pero para la exalcaldesa de Mexicali también hay otros temas, como la perspectiva de género, el medio ambiente y la economía, que apuntan a transformarse con su llegada a la sede gubernamental.

En enero de este año y a cien días de su gobierno, Ávila Olmeda fue la mejor evaluada como gobernadora a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio de opinión pública realizado por Demoscopia Digital, en muestra representativa en las 32 entidades de la República, dentro del Ranking de gobernadores, Marina del Pilar Ávila Olmeda alcanzó un 68.7% de aprobación.

Maru Campos

Al igual que varias de las mujeres de esta lista, María Eugenia Campos se convirtió en la primera gobernadora en la historia de Chihuahua.

Al llegar al cargo, abanderada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Chihuahua.

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, y una segunda maestría en administración pública y política pública por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Se considera una política cercana a la gente; sensible pero a la vez fuerte y firme como mandataria, con el reto de gobernar, no simular.

Su carrera política tomó fuerza en 2016, cuando se convirtió en la primera mujer alcaldesa del municipio de Chihuahua, puesto en el cual se reeligió en 2018.

Indira Vizcaíno

En 2021, Indira Vizcaíno se convirtió en la gobernadora electa más joven de México.

Al rendir protesta como gobernadora de Colima prometió hacer todo lo que le toque hacer a su gobierno para revisar el pasado y castigar cualquier irregularidad y cualquier conducta o acción fuera de la ley.

En entrevista con EL UNIVERSAL resaltó: "No tengo derecho a fallar" y, por ello, en el rubro de género apunta que "el reto que tenemos es saber detectar qué nos hace falta para no normalizar la desigualdad y la violencia".

Evelyn Salgado

El 15 de octubre de 2021, Evelyn Salgado tomó protesta como la primera gobernadora de Guerrero y en su primer discurso dijo que su gobierno combatiría la corrupción.

"Pacificar Guerrero es una tarea impostergable. El problema de la inseguridad debe atenderse desde las causas que originan la violencia. Estamos convencidos de que el fuego no se apaga con el fuego (...) Nunca más en Guerrero un caso Ayotzinapa", dijo como una parte de su discurso.

La morenista —quien entró al ruedo en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio— hablaba en general de que sería la aliada de las féminas y de que tendrá de un gabinete paritario.

María Teresa Jiménez

La panista María Teresa Jiménez tomará protesta el próximo 1 de octubre como gobernadora de Aguascalientes, convirtiéndose en la primera mujer que ocupará ese cargo en la entidad.

"Voy a poner lo mejor de mí, trabajaré con muchas fuerzas para hacer de la esperanza, confianza; no podemos ni tenemos derecho a fallar". "Hoy estoy con el corazón entusiasmado, pero consciente de la enorme responsabilidad que significa ser la primera mujer electa en la historia de este estado", dijo durante la entrega de constancia de mayoría.

Jiménez Esquivel pidió a Dios que le dé "prudencia y sabiduría" para guiar a Aguascalientes como se lo merece.