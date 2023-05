Este martes inicia conversatorio sobre elección popular de ministros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL). - El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, recordó que este martes inician los conversatorios que propuso su grupo parlamentario, para debatir sobre la conveniencia o no de modificar el método por el que se nombran a los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la pertinencia de impulsar una reforma al Poder Judicial en México.

"Va a ser un amplio debate de dos visiones diferentes, académicas, fundadas con el rigor jurídico, pero también con el análisis político, que debe tener una discusión de esta naturaleza", expuso.

El líder guinda, agregó que para ello, los ponentes que fijarán su postura frente a este tema son el constitucionalista Diego Valadés, del quién, comentó, "pertenece a una corriente de pensamiento donde el objetivo es generar condiciones para que el Poder Judicial no fuera solo un contrapeso de los otros dos poderes, sino un mecanismo para el ejercicio de los gobiernos de los jueces".

Mientras que, agregó, estarán presentes también ponentes que, a su forma de ver, "se decantan por un equilibrio justo de poderes".

"Que ningún poder esté encima de otro, que no haya el poder de poderes, pero que tampoco exista el gobierno de los jueces", expresó.

Además, Mier Velazco adelantó que para el segundo conversatorio ya se ha confirmado la presencia del ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, lo que dotará a este ejercicio de análisis del artículo 96 constitucional, de una diversidad de visiones.

El diputado federal afirmó que es bueno que los ciudadanos se enteren, no solo del método de composición de la SCJN, sino que ejerzan su derecho a la información bajo esta pluralidad de argumentos de los expertos.