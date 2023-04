Este mes se entregarán becas del Bienestar para estudiantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), informó que durante abril se realizará el segundo operativo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a becarias y becarios de los programas de educación básica, bachillerato y superior.

Las personas beneficiarias de los programas de educación básica y superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro), deberán acceder al Buscador de Estatus y consultar en el apartado "Becaria o becario ¡Recoge tu tarjeta!" en https://bit.ly/BuscadorEstatus, en el que encontrarán fecha, hora y sucursal para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Las personas becarias de bachillerato, serán convocados mediante la estrategia Escuela X Escuela http://bit.ly/EscuelaXEscuela, en la que el personal de la CNBBBJ y el Banco del Bienestar acudirán a sus planteles o a una sede alterna para recibir la tarjeta.

Algunos beneficiarios del programa serán convocados a una sucursal del Banco del Bienestar, por lo que es indispensable que, para conocer la forma en que recibirán su tarjeta accedan al Buscador de Estatus https://bit.ly/BuscadorEstatus. En caso de que no exista información en dicha plataforma, podrán consultar con el Enlace de Becas de su escuela la fecha estimada de atención a su plantel.

Para la entrega de tarjetas bancarias a las y los beneficiarios menores de edad, será indispensable que acudan con su madre, padre o tutor (mayor de edad), quien deberá presentar una identificación oficial vigente.

Para conocer toda la información y documentación respecto al segundo periodo de entrega de tarjetas pueden consultar: https://bit.ly/TarjetaParaElBienestar

Es importante que todas aquellas familias y personas beneficiarias de los tres programas de Becas para el Bienestar que sean convocadas para asistir al Banco del Bienestar se presenten en la sucursal y fecha designada. En caso de no asistir, la entrega de la tarjeta bancaria será reprogramada hasta el mes de junio.

Por los procesos electorales que se realizan en el Estado de México y Coahuila, estas entidades no están contempladas en la programación para la entrega de tarjetas bancarias del segundo periodo.

La CNBBBJ invitó a la población en general a mantenerse informada a través de la página web oficial y de sus redes institucionales verificadas.