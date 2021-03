Estefanía Veloz renuncia a Morena en el 8M

Estefanía Veloz renunció a su militancia en Morena, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021.

Asegura que primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo, en medio de la controversia por la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

La candidatura de Salgado Macedonio dividió opiniones en Morena, pues mientras algunas mujeres pidieron que se le quitara el puesto por las acusaciones en su contra de violación y abuso sexual, otras no. Y diversas voces cuestionaron a Estefanía Veloz por permanecer en dicho partido.

"Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído", escribió Estefanía Veloz en su cuenta de Twitter.

Además, señaló que "respeto mucho y seguiré apoyando a mis compañeras que decidan seguir la lucha al interior del partido, considero que por mi parte, el hacerlo sería aplazar una causa sumamente importante y relegarla a un segundo término".

"Por ello es que hoy prefiero, a través de mi renuncia, hacer un llamado de atención y expresar mi solidaridad con todas las víctimas de violación Mi renuncia a MORENA enardece aún más mi ánimo por construir un país justo donde exista una izquierda feminista", dijo.

¿Quién es Estefanía Veloz?

Estefanía Veloz es panelista en Punto y Contra Punto, en ForoTv, junto a Genaro Lozano. Además, también participa en De Buena Fe, en el Canal Once.

Era miembro de Morena y se define como feminista, abortista, socialista, chicana y abogada.

En diversas ocasiones ha estado en medio de la polémica con grupos provida, debido a su posición a favor del aborto. Incluso ha difundido métodos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera casera.

Es cercana a los opinadores Genaro Lozano y Gibrán Ramírez, con quienes mantiene una amistad.

Las acusaciones contra Salgado Macedonio

En diciembre de 2016, una mujer que trabajó con Félix Salgado Macedonio en el periódico "La Jornada Guerrero" presentó una denuncia penal en su contra ante la FGE por el delito de violación agravada.

De acuerdo con lo informado por Héctor de Mauleón, columnista de esta casa editorial, "el 2 de enero de 2017 la unidad de atención temprana de la Fiscalía General del Estado de Guerrero recibió a una persona de sexo femenino cuya identidad quedó reservada bajo las iniciales J.D.G. Iba a presentar una denuncia por violación en contra del hoy senador de Morena, y entonces director de La Jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio".

"Según la declaración ministerial de la denunciante, Salgado Macedonio abusó de ella sexualmente en tres ocasiones, además de que la golpeó y la amenazó de muerte", se lee en su columna.

La segunda denuncia contra Salgado Macedonio y que prescribió

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que prescribió una de las dos denuncias por violación sexual contra el ahora candidato de Morena a gobernador de Guerrero.

La fiscalía informó, mediante un comunicado, que la acción penal prescribió en la denuncia por delito de violación sexual que presentó el año pasado una mujer identificada como B.C.M. por hechos que presuntamente ocurrieron hace 22 años.

"De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92, en relación al 90 y demás aplicables del Código Penal Vigente, al momento de los hechos se ha extinguido la acción penal a favor del imputado", se lee en el escrito.

De acuerdo a su declaración ministerial, la mujer contó que fue violada por Salgado Macedonio en 1998, cuando era candidato a gobernador por el PRD por segunda ocasión. En ese entonces, declaró la mujer, era menor de edad, tenía 17 años.

La escritora Marxitania Ortega también acusa a Salgado Macedonio de acoso

La escritora Marxitania Ortega (Acapulco, Gro., 1978) ha hecho pública, a través de Facebook, una acusación de acoso contra el político morenista Félix Salgado Macedonio.

"Yo me he encontrado con él apenas cuatro veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mi lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco", relató Marxitania Ortega.

Las protestas contra Salgado Macedonio

Horas antes de que Félix Salgado Macedonio fuera registrado como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, integrantes de Colectivo Nacional Feminista realizaron un performance frente a Palacio Nacional para mostrar su rechazo, pues aseguraron que sobre él pesan acusaciones de violación sexual.

Al realiza el performance "Un violador en tu camino", las feministas acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de encubrir a un violador.

Con información de reporteros y corresponsales