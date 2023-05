Esto debes hacer en caso de hallar al gorila en Villa de Tezontepec

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El ayuntamiento del Municipio de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, dio a conocer el pasado lunes que supuestamente un gorila estaba suelto, por lo que pidieron ayuda de los locatarios para encontrarlo.

"Solicitamos tu colaboración para reportar en caso de encontrar a un Gorila que se encuentra extraviado. En caso de avistarlo comunícate a los números de Protección Civil 743-741-0131 o al número de emergencias. Se desconoce su origen", publicaron.

En las imágenes que se difundieron se observa una especie de animal parecido a un gorila que, se presume, anda libre por las partes boscosas de la localidad.No obstante, el secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, dijo que no se ha encontrado al animal desde que se dio a conocer la noticia.Para localizar al supuesto gorila, se trasladaron seis patrullas, con 25 elementos, que también realizan la búsqueda con tres drones y hasta el momento no se ha localizado ni denunciado un avistamiento. Por lo que Cruz Neri consideró que podría tratarse de una falsa alarma.¿Qué hacer en caso de encontrar un gorila?Aunque se desconoce si se trata de una falsa alarma, o realmente hay un gorila suelto por el municipio de Villa Tezontepec, lo importante es saber qué hacer en caso de que llegue a pocos metros de distancia de donde estés.De acuerdo con un artículo publicado por el Parque nacional Virunga, lo peor que puedes hacer es gritar, y aunque se trate de una reacción natural; esto solamente hará que el gorila reaccione para defenderse y posiblemente ataque."Un gorila puede emitir sonidos fuertes, golpear, saltar o tirarse al suelo si está enojado", detallan.Por otra parte, lo recomendable es mantener la calma y quedarse inmóvil, evitando el contacto visual o cualquier sonido que los alerte. En el artículo mencionan que los gorilas pueden ser curiosos e incluso podrían jalar un poco tu ropa; pero debes mantener la calma.Otro consejo es agacharse para que el gorila no se sienta desafiado. En el lamentable caso de que el animal tome alguna de tus extremidades debes evitar defenderte puesto que su fuerza es mucho mayor que la de cualquier humano adulto.El artículo del Parque Nacional Virunga menciona que una opción es acariciar el brazo del animal para tranquilizarlo.En caso de encontrarte a una distancia considerable o fuera de la vista del animal, lo ideal sería llamar a las autoridades correspondientes.