Estos son los médicos que trataron a AMLO cuando padeció Covid-19

Este es el equipo médico que estuvo en la primera línea de atención al presidente Andrés Manuel López Obrador durante las dos semanas que padeció Covid-19.

Médicos que trataron a AMLO. Jorge Alcocer Varela, secretario del Salud, doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM; investigador Emérito en Ciencias Médicas del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

José Rogelio Pérez Padilla, médico internista (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán), neumólogo y especialista en medicina del sueño (Universidad de Manitoba y Calgary en Canadá); investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" (INER); investigador Emérito de la Ssa.

Patricio Ortiz, cardiólogo de cabecera del Presidente, especialista del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".

Doctor Guillermo Ruiz Palacios, especializó en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). Sus líneas de investigación están relacionadas con enfermedades infecciosas, en particular con infecciones gastrointestinales, VIH/SIDA, infecciones nosocomiales y respiratorias, resistencia antimicrobiana.

En rotavirus, desarrolló los primeros métodos de diagnóstico originales. En VIH/SIDA, fue pionero en el estudio de la epidemia en México. Su grupo diagnosticó el primer caso de sida en el país.

Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes; el reconocimiento Paper of the Year 2006, de la revista The Lancet; la medalla "Miguel Otero" de Investigación Biomédica de la Secretaría de Salud. Recibió la medalla Jaques Monod del Instituto Pasteur de Francia, y el premio al Mejor Curso Internacional de Infectología, de la Infectious Diseases Society of America.

Alejandro Svarch, médico internista egresado de la UNAM, es titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras - América Latina, con 12 años de trayectoria y experiencia de campo en varios países como Suiza, Cuba, Brasil, Uruguay y México.

José Ricardo Sánchez Santana, médico militar y la doctora Sandra Rajmé López, no se localizó información pública.