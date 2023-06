A-AA+

"Estoy contento, va a ser una competencia real", dice Ebrard



Domingo, 11 de junio de 2023 18:36 | Información General | MORENA-MILITANCIA



CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL). - Luego de la reunión del Consejo Nacional de Morena, para establecer las reglas de la convocatoria del partido a la candidatura presidencial, el canciller Marcelo Ebrard dio su punto de vista sobre ello.

Ebrard Casaubón dijo estar conforme con el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, en el que se definieron las reglas para la contienda interna por la candidatura a la presidencia.

"¡Sonrían, nos va a ir requetebién! y todo va a estar bien", expresó.

Detalló que mañana a mediodía entregará su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación del cargo de todos los que aspiran a participar; cuatro de Morena más Partido del Trabajo, Partido Verde", señaló.

Confió en que habrá una competencia real y una encuesta abierta, en la que incluso habrá la simulación de una boleta.

El aún canciller destacó que se prohíba la participación de gobernadoras, gobernadores, alcaldes, secretarios y dirigentes de Morena, para evitar afectar la equidad en la contienda.

"Que se evite el derroche; que no haya exceso en los gastos de publicidad; que no haya amenazas. Todo eso por lo que hemos luchado tantos años muchas personas", apuntó.