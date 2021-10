"Estoy pensando que he cautivado a Lilly Téllez", dice Fernández Noroña

Luego de que Lilly Téllez explicó que el auto Porsche en el que aparece en un video que fue difundido en redes sociales es del padre de su hijo, la senadora de Acción Nacional refirió que llegó al Senado a sus 50 años de edad y su estilo de vida no ha cambiado.

"Él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política... ¡ni que fuera Noroña! Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio. Además tiene buen gusto y no es delito", explicó la senadora.

La legisladora agregó que no necesita de la política para vivir y "en cambio el nivel de los vividores de la política alcanzó su gloria: el estilo 'palacio', con los excesos y abusos de sus príncipes y la corte".

Al respecto, el diputado Gerardo Fernández Noroña respondió que Lilly Téllez lo invoca tanto que ya está pensando que la ha cautivado.

"Señora, me invoca tanto, que ya estoy pensando que la he cautivado. Lilly Téllez enamorada", escribió Fernández Noroña en redes sociales.

En respuesta, la senadora Téllez le pidió al diputado del PT que se quedara con Patricia Armendáriz, diputada de Morena, quien expresó que Fernández Noroña es un patriota.

"Me consta como Fernández Noroña defiende todos los días desde su curul legislativa a los menos favorecidos. Eso es ser patriota", expresó Armendáriz.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistiría a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez en el Senado porque Lilly Téllez convocó a que le faltaran al respeto.

Al respecto, la senadora Téllez rechazó que haya hecho un llamado a agredir al Presidente: "ni que fuera Layda Sansores o Noroña".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la legisladora panista señaló que el mensaje que publicó en redes sociales se refería a aprovechar la oportunidad de que López Obrador acudía al Senado para "explicarle que viola la Constitución constantemente".