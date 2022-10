Estrategia de seguridad, fachada para encubrir relación con crimen: PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señaló que la fallida estrategia de seguridad es una mera fachada para encubrir la relación del gobierno federal con el crimen organizado.

"Las acciones que se han orquestado desde Palacio Nacional al respecto han agudizado la violencia en el país, especialmente contra los comunicadores y periodistas. Tan solo en lo que va del año 11 periodistas han sido asesinados en México y ¿quiénes son los responsables? No hay castigo para ellos. Y la administración actual sigue sin querer cambiar su estrategia de seguridad", expresó.

El líder perredista se refirió al último reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que resalta que en México debido a la complicidad del gobierno federal con la delincuencia organizada, los crímenes contra periodistas se han incrementado de la mano de la impunidad

La SIP también señala las descalificaciones cotidianas por parte del titular del Ejecutivo contra la prensa, así como la falta de cumplimiento en las investigaciones sobre crímenes contra periodistas en México.

"Lo hemos señalado en repetidas ocasiones, la presencia de los militares en las calles no eliminará los problemas de seguridad, para hacernos creer que su fallida estrategia funciona, pero las cifras no mienten y hablan de que la violencia contra los periodistas y comunicadores se ha incrementado en esta administración ", reiteró.

Zambrano Grijalva recordó que el PRD, desde la Cámara de Diputados, se ha pronunciado y generado iniciativas para enfrentar esta situación.

"Esto tiene que cambiar, la libertad de expresión se tiene que respetar, las y los periodistas se tienen que sentir seguros al ejercer su profesión, sin miedo a que el día de mañana les callen la boca para siempre de una manera cobarde", dijo.