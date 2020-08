Estrategia del Gobierno está dando resultados frente a crisis: AMLO

A pesar de que el pasado jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el segundo trimestre del año hubo una caída histórica del 17.3% del Producto Interno Bruto (PIB), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia que ha implementado su Gobierno está dando resultados para hacer frente a la crisis económica, generada por la pandemia del Covid-19, y pronosticó que después de tocar fondo, en el último trimestre del año, emergerá la economía del país.

En un video de casi media hora, y mostrando gráficas de diversos índices económicos del país, López Obrador informó que según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en julio hubo una pérdida de empleos de poco más de 3 mil , frente a los 550 mil que hubo en abril, ocasionados por la pandemia. "Tenemos la esperanza de que vamos salir adelante, somos optimistas y tenemos fundamentos, hay razones para sostener nuestro optimismo. En el caso de nuestro país, nosotros hemos sostenido que esta crisis económica va a tener un dibujo, una forma de una V; es decir que caímos y vamos salir, vamos a recuperarnos pronto.

"Yo creo que ahí está el meollo del asunto, se van a caer las economías, pero aquí lo importante es cómo nos vamos a recuperar, quiénes se van a recuperar más pronto y mejor, y quienes van a mantener economías, con crecimiento, pero al mismo tiempo finanzas sanas, sin deuda porque son estrategias distintas las que se aplican. En el caso de nosotros decidimos en la crisis apoyar de abajo, en vez de hacia arriba, no inyectar de arriba hacia abajo, como siempre se ha hecho y esa estrategia nos está dando resultados.

"Vamos saliendo, los datos indican que ya tocamos fondo, vamos hacia arriba, vamos a emerger, yo creo que julio ya es un mes mejor que abril, que mayo que junio, ese trimestre fue muy difícil y el trimestre julio-agosto-septiembre y es hacia arriba y al último trimestre del año ya estamos en la superficie, ya se emergió, ya estamos saliendo de la crisis con economías sanas, sin endeudamiento", expresó.

Desde la biblioteca de su casa en Tlalpan, el Presidente señaló que para esta recuperación se cuenta que los precios del petróleo han subido, la recaudación, el aumento en las remesas, así como los 4 millones de créditos que su Gobierno ha otorgado a pequeños comerciantes. Informó que según cifras del IMSS, en julio hubo una pérdida de empleos de 3 mil 430, frente a los 550 mil que hubo en abril.

"Decía yo que tocamos fondo y que ya vamos saliendo. En abril se perdieron 555 mil empleos; en mayo 340 mil empleos; en junio, 82 mil empleos; y en julio, tengo el dato, hasta ayer solo se perdieron en todo julio 3 mil 430 empleos. Es decir, ya no hubo perdida empleos, esto que significa que estamos cerca de llegar al millón de empleos perdido, pero no se superó esa cifra y ya vamos hacia arriba, el hecho de que en junio se perdieron 82 mil empleos y ahora en julio solo 3 mil es muta de que va crecimiento poco a poco la economía", refirió. López Obrador aseguró que hay 16 estados en donde hubo pérdida de empleos y 16 en donde ya se comenzó a contratar a trabajadores, por lo que "este es un buen dato, es un signo alentador, es un indicio que vamos adelante, que julio, ha sido mejor que los meses anteriores".