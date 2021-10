"Estremecedora ignorancia del vocero de CFE", dice Calderón

El expresidente de México, Felipe Calderón, retuiteó un fragmento de una entrevista, en donde el vocero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo, se refiere a lo que es un ciclo combinado.

"Increíble, estremecedora ignorancia del vocero de CFE! No sabe lo que es un ciclo combinado, un modo de generación clave. ("Combina" energía con gas y con vapor generado, no es mezcla de combustibles como dice). Por eso proponen lo qué proponen y por eso estamos cómo estamos", escribió Calderón en un tuit.

--Qué es una central de ciclo combinado

Una central de ciclo combinado no opera con la "mezcla de combustibles", es una forma de generar energía eléctrica por medio de dos turbinas, una que requiere gas natural para su funcionamiento y la otra que aprovechar el vapor del agua.

Este sistema, utilizado en todo el mundo aprovecha la energía cinética de las turbinas de gas y vapor de agua para obtener electricidad, con lo que se consigue una mayor producción y rendimiento con respecto a una de un solo ciclo, de acuerdo con la definición de la Secretaría de Energía (Sener) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).

Con el ciclo combinado la actividad de la central térmica se inicia en la combustión del gas natural en una cámara determinada. La propulsión de esta quema pasa por una turbina y llega a un alternador.

Al mismo tiempo, los gases que se desprenden de la combustión del gas natural se aprovechan para calentar el agua y producir vapor. Este pasa por otra turbina diferente y, a su vez, por otro alternador.

La energía de ambos generadores hacen que se multiplique la producción de electricidad mediante el aprovechamiento del calor de uno de los procesos para llevar a cabo el segundo. Un sistema que ha revolucionado las plantas energéticas.

Por eso, dentro de una central térmica de ciclo combinado destacan dos elementos: la turbina de gas y la turbina de vapor. Sin embargo, hay otro elemento que toma importancia en el calentamiento del agua y esta es la caldera de recuperación, en donde se extrae el calor de la combustión del gas natural para calentar el agua en el segundo ciclo para conseguir el vapor de agua.

---Componentes de un ciclo combinado

Estos son los tres componentes más importantes de una central de ciclo combinado:

-Cámara de combustión: donde se quema el gas natural con el aire a presión.

-Dos turbinas: la de gas natural y la de vapor de agua. En ambas se consigue la energía cinética.

-Caldera de recuperación del calor: en ella se extrae el calor de la combustión del gas natural para calentar el agua en el segundo ciclo para conseguir el vapor de agua.

Actualmente operan en el país 83 centrales eléctricas de ciclo combinado, lo que equivale al 37 % de la capacidad total instalada.