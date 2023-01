Estudiante que sufría bullying manda al hospital a sus agresoras

A-AA+

SAN CRISTÓBAL DE LA CASAS, Chis., enero 24 (EL UNIVERSAL).- Cansada del bullying que sufría, una estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 de Tuxtla Gutiérrez golpeó a sus agresoras, pero los directivos del plantel la expulsaron junto a otra alumna que le ayudó a encarar a sus compañeras que la molestaban.

La estudiante identificada como Mariana "N" no soportó más las humillaciones de dos de sus compañeras, que durante las últimas semanas se mofaban de ella después de haber sido víctima de una agresión sexual, hasta que las encaró y golpeó con la ayuda de una compañera.

El lunes la adolescente sufrió un desmayo en el plantel como consecuencia de las burlas que sufrió de sus compañeras, por lo que tuvo que ser traslada a un hospital por una herida en un labio y la cabeza.

Al momento que ocurrieron los hechos, la adolescente estaba acompañada de sus tutores, quienes hablaron con los directivos del plantel para pedir que se buscara una solución a la problemática.

Mariana "N" narró que cuando sus compañeras se enteraron de lo que había sufrido, se dedicaron a gritar en el plantel lo que había ocurrido, hecho que le provocó una revictimización.

Desde hace unos días, la estudiante había denunciado ante el director del plantel, Alberto Palacios, el hostigamiento que sufría, pero el funcionario educativo no atendió el reclamo de la estudiante que tuvo que enfrentar sola el bullying que le hacían sus compañeras.

Por esto pidió ayuda de una amiga con el fin de enfrentar a las presuntas agresoras del plantel educativo, conocido también como "la Centenaria Prevo de Tuxtla", que se ubica en la Calle Periodistas.

En vez de ser ayudada por los directivos del plantel, a Mariana "N" no se le permitió el ingreso al igual que su compañera que le ayudó a enfrentar a las presuntas agresoras, una de ellas que es estudiante de artes marciales.

Padres de familia pidieron la renuncia del director del plantel, Alberto Palacios, porque consideraron que "no tiene capacidad" para dirigir la escuela.

El director del plantel, en un video que mandó a los padres de familia, dijo desconocer los hechos y solo se concretó en decir que "se investigarán los hechos".