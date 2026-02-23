Estudiantes de Hidalgo volverán a clases presenciales este martes

logo pulso
Autoridades de Hidalgo coordinan vigilancia y operativos para mantener la calma y asegurar el regreso a clases.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 04:14 p.m.
A
PACHUCA, Hgo., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- En

Hidalgo
se informó que el día de mañana los estudiantes de la zona sur del estado podrán regresar a las aulas

, luego de que existen las condiciones de seguridad para retomar las clases de manera presencial, indicó el secretario de Educación, Natividad Castrejón Valdez.
Señaló que el día de ayer se tomó la decisión de que este lunes se suspendieran las clases en una decena de municipios de la zona de Tula y Tepeji, donde se registró la quema de vehículos, esto para dar mayor certidumbre a las familias, estudiantes y personal educativo.
Sin embargo, afirmó que ya mañana podrán regresar a los planteles.
También se dio a conocer que en la entidad el saldo fue blanco en cuanto a pérdidas humanas, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien afirmó que desde los primeros minutos en que se conoció del operativo realizado en Jalisco se instaló el Gabinete de Seguridad y se coordinó con las fuerzas federales para atender la situación desde sus respectivos ámbitos.
De esta manera, indicó que el Ejército reforzó la vigilancia en instalaciones estratégicas, como la refinería y la termoeléctrica ubicadas en Atitalaquia, en tanto que la Guardia Nacional realizó patrullajes en carreteras para inhibir algún hecho delictivo, lo que permitió que se mantuviera la calma.
Señaló que, si bien se registró la quema de vehículos, no hay ninguna denuncia ante la Procuraduría de Justicia de personas que hayan sido despojadas de sus unidades, además de que estos hechos fueron atendidos de manera inmediata por la Secretaría de Seguridad.
Aseveró que las actividades se realizan con normalidad, ya que el estado no presentó un panorama difícil, además de que se mantendrán las acciones en tanto se normaliza en su totalidad la situación.
Se mantiene también la coordinación con la Secretaría de Gobernación, desde donde se han emitido las recomendaciones necesarias para aplicar en el estado, con base en cómo evolucionan los acontecimientos ocurridos en Jalisco, indicó.

