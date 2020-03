Estudiantes de Sonora varados en Perú por coronavirus exigen regreso

Dos estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison), que se encuentran "varados" en Perú, exigieron a las autoridades que los regresen a México o los ayuden a sobrevivir en ese país, donde al momento, denunciaron, reciben un trato inhumano por parte de la embajada mexicana en ese país frente a la contingencia por el coronavirus.

Se trata de dos de los 22 estudiantes de la carrera de Geología que viajaron de intercambio a Lima desde el 10 de marzo y no cuentan con dinero, apoyo ni manera de regresar. En Perú, los vuelos comerciales están suspendidos pues sólo operan vuelos humanitarios; a las 21:00 horas comienza el toque de queda y en la zona en la que están no es seguro salir, por lo que pidieron a las autoridades mexicanas una pronta respuesta.

A través de redes sociales, Vladimir Figueroa y Rafael Corella exigieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviar un avión por ellos ante la situación que pasan por la contingencia provocada por el virus Covid-19.

"Somos estudiantes de la Universidad de Sonora, nos encontramos aquí en esta situación tan penosa de exigirle a la SRE que nos mande un avión, urge, estamos en situaciones muy críticas", expresó Vladimir al señalar un hostal a donde fueron llevados por las autoridades diplomáticas "exicanas.

"Les pedimos de su apoyo para presionar al gobierno, porque esto no es un juego, ya murió el primer mexicano, hay cinco infectados, hay 14 más que están en espera de resultados, pero esto se está poniendo muy feo y queremos volver a nuestras casas, exigimos nuestro regreso", explicó. Denunciaron trato indigno de la embajada de México en Perú, a quienes señalaron de dejarlos a su suerte en un hostal de la capital de dicho país en una de las zonas más conflictivas. "Este es un barrio de los más peligrosos en Lima, Perú, la embajada no se ha hecho responsable de nosotros, solamente vinieron y nos abandonaron en este hotel, solamente nos traen una comida por día y a la hora que les da su gana, ya sea a las 8:00 de la mañana o a las 6:00 de la tarde y nos traen una sola comida", refirió.

Dijo también que una ocasión les dieron dinero para comprar el alimento de un día, equivalente a 36 pesos mexicanos. La Unison busca regresarlos La Universidad de Sonora mantiene contacto con los estudiantes; este 25 de marzo, Manuel Valenzuela Valenzuela, director de Innovación e Internacionalización Educativa del Alma Mater, acompañó a los padres de estos jóvenes a la delegación en Sonora de la SRE para buscar solución a su situación, se informó a través de comunicación social.

El regreso de estos estudiantes a Hermosillo estaba programado para agosto próximo. En este semestre, la Unison tuvo una movilidad de 233 estudiantes: 146 a destinos internacionales y 87 a nacionales.