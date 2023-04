Estudiantes de UNAM protestan para garantizar becas Elisa Acuña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Para exigir recursos suficientes para la becas Elisa Acuña, mayor transparencia en el uso del presupuesto para estudiantes, seguridad, comedores, vivienda y transporte subsidiado, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharon por las instalaciones de la máxima casa de estudios.

Al grito de consignas como: "La educación no se vende, se defiende", "¡Estudiante consciente, se une al contingente!" y "¡Educación gratuita, lo que el pueblo necesita!", los integrantes de la vanguardia iniciaron su avance desde Metro Universidad para reunirse con otros manifestantes a lo largo del Circuito Universitario por donde caminaron con destino a la Dirección General.

Durante el trayecto, el grupo de estudiantes, conformado por jóvenes de las facultades de Economía, Ingeniería, Ciencias, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras, aseguró que el recorte a dichos apoyos económicos es grave considerando que este ingreso facilita para muchos el acceso y permanencia a las escuelas.

"Adicionalmente hay una problemática muy real que hay que solucionar y atender: no se otorgan a todos los solicitantes que las necesitan, el proceso de solicitud es tonto, burocrático y a destiempo, los montos que se manejan son totalmente insuficientes, se entregan en un momento poco adecuado, etcétera.

"Por tal motivo los estudiantes nos movilizamos para dejar claro a la Rectoría de la UNAM y al Gobierno Federal que no aceptaremos ni un recorte, venga de donde venga y que exigimos atender nuestras problemáticas", manifestaron a través de un comunicado que se entregó a los asistentes a la marcha.

Otra de las peticiones urgentes que los alumnos pidieron a las autoridades educativas atender es sobre la seguridad dentro de las Facultades y todos los planteles de la UNAM, pues reclamaron que en los últimos años sus compañeras se han visto amenazadas por violencia de género y también se ha permitido la entrada de grupos porriles que reprimen a los movimientos.

Finalmente, cantando la frase: "¡El que no brinque es Graue!", subieron al edificio de la Dirección General donde colocaron un tendedero con sus demandas y realizaron un mitin para informar las demandas a sus compañeros.