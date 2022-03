Estudiantes denuncian acoso sexual por parte de maestros

CIUDAD JUÁREZ, Chih., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- "Ir a la escuela debería ser emocionante no aterrador", es el mensaje que durante los últimos días han manifestado estudiantes de dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 y 269, por casos de abuso y acoso sexual por parte de docentes.

El primer caso se registró en el CBTIS 128 ubicado en la calle Nueva Zelanda en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estudiantes denunciaron con una manifestación pacífica a tres docentes por acoso sexual.

Con cartulinas en mano, las estudiantes reclamaron a los directivos de la institución la situación de la que, aseguran, han sido víctimas desde hace varios meses.

"No me dejas vender dulces, pero si dejas que me acosen en el salón", decían algunas de las cartulinas que portaban las estudiantes de esta institución localizada en la ciudad fronteriza.

Las redes sociales también fueron parte de su grito de auxilio, ya que por medio de diversas publicaciones evidenciaron el acoso sexual al que han sido víctimas.

"Si tiene frío yo la caliento. Atentamente profesor Arnulfo", se leía en una fotografía de un cartel que las alumnas colocaron de manera anónima en los baños del plantel, para dar a conocer los casos de acoso.

En otro mensaje una estudiante denunció que "Nava (profesor) me bajó la calificación y me reprobó después de que le quité la mano por decirme mi amor", en otro señalaban a este mismo maestro ya que "Nava le metió la mano a la blusa a una compañera para mostrar el logo".

Al respecto, el director del CBTIS 128, José González, expresó que desde hace días las alumnas de manera anónima comenzaron a colocar mensajes en los baños donde acusaban de acoso sexual a algunos docentes de la institución.

A su vez, se informó que se entregó formalmente a personal adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), todas las evidencias anónimas que se recolectaron el 9, 10 y 11 de marzo dentro del plantel, es decir, todos los carteles y hojas con mensajes alusivos donde las estudiantes denunciaron la situación, además de las publicaciones que se realizaron por medio de redes sociales.

La FEM confirmó que personal de esta dependencia está a cargo de las investigaciones, ya que hasta el momento existen dos denuncias formales por el presunto delito de acoso sexual.

El segundo caso se presentó en el CBTIS 269, que se localiza en la colonia Estrella del Poniente en Ciudad Juárez. De igual manera las alumnas del plantel se manifestaron dentro de este para denunciar acoso por varios maestros.

"Vengo a estudiar no a ser acosada", señalaron las jóvenes de esta institución que se localiza en una de las colonias más marginadas de Ciudad Juárez.

Teresita de Jesús Martínez, directora del plantel, comentó que se recibieron las quejas de las alumnas por escrito y se estuvo trabajando en conjunto con los padres de familia.

También se integraron las denuncias para pasarlas al área jurídica y determinar qué acciones tomar, según se informó.

Pese a las quejas de las jóvenes de ambos planteles en Ciudad Juárez, no se ha informado sobre alguna detención por parte de las autoridades, ya que se continúa con las investigaciones correspondientes.