Estudiantes poblanos, sin hacerse pruebas Covid tras viaje a Cancún

De los cerca de 500 jóvenes estudiantes de educación media y media superior de distintos colegios de Puebla que viajaron a Cancún para celebrar fin de cursos, solo 50 han acudido a hacerse pruebas para detectar Covid-19.

Autoridades estatales de Puebla revelaron que suman 37 casos positivos de muchachos que fueron a Quintana Roo para festejar su graduación, por lo que hicieron un llamado a padres de familia y a los propios estudiantes a acudir a centros de salud.

"Es asunto complejo que tenemos que tratarlo con todo cuidado, sin crear condiciones de linchamiento público por favor, necesitamos ayuda de los padres", afirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El martes, autoridades estatales de Puebla alertaron de un posible contagio masivo entre cerca de 500 estudiantes de educación media y superior que viajaron a Cancún para celebrar su fin de cursos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que solicitaron a la agencia de viajes la lista completa de jóvenes, sin embargo siguen sin recibirla.

En ese sentido, reveló que aún hay 50 estudiantes que siguen en Cancún, por lo que están a la espera de su regreso para poder hacer los estudios pertinentes.

"No tenemos aún, a pesar de haberlo solicitado a la propia empresa de viajes, la lista de todos los muchachos viajeros y no para darla a conocer, sino para dar seguimiento con toda la secrecía suficiente", precisó.

--Laboratorio verificará si hay cepa Delta

De manera paralela, el gobierno estatal llevó a cabo un convenio con un laboratorio para que en las pruebas que se hagan, se verifique si existe o no la cepa Delta de Covid, la cual es más contagiosa.

"Señores padres de familia contribuyan a que este asunto sea resuelto sin poner en riesgo al conjunto de la sociedad poblana", demandó el Ejecutivo.

El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez informó que mantienen comunicación con autoridades de Quintana Roo, con el hotel donde se hospedaron y con laboratorios para atender de manera conjunta el caso.

El funcionario expuso que en coordinación con sanidad internacional, colocaron un módulo especial en el Aeropuerto Hermanos Serdán para verificar el regreso de los estudiantes.

Además se instalaron seis módulos especiales de pruebas Covid totalmente gratuitas para que acudan ahí los viajeros.

Hasta ahora en Puebla suman 87 mil 508 casos positivos acumulados y 74 activos.

Se tienen 145 personas hospitalizadas, ocho de las cuales requieren ventilación mecánica asistida.