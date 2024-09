Estudiantes rechazan reforma y piden diálogo

Ciudad de México.- Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad La Salle y otras casas de educación superior marcharon pacíficamente para exigir al Poder Legislativo ser escuchados antes de aprobar la reforma judicial.

“Requerimos una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se ha planteado, no la que nos debilita, no la que rompe nuestro Estado de derecho y democracia”, dijeron, y bajo esa consigna, se movilizaron en Paseo de la Reforma para dialogar con los Poderes de la Unión sobre las modificaciones radicales al sistema de justicia.

Acompañados por titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores, docentes y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como José Luis González Alcántara Carrancá y el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz.

También se unieron Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición; Margarita Zavala, diputada del PAN; Lorenzo Córdova, expresidente del INE y María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción.