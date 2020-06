EU alerta por viajes a México

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre grupos criminales que atacan y roban buques comerciales, así como plataformas petroleras y buques de suministro en Campeche.

La Administración Marítima del Gobierno norteamericano ha registrado que al menos 20 buques pesqueros y 35 plataformas petroleras han sido víctimas de agresiones de personas armadas en la Bahía de Campeche desde 2018, cinco de esas agresiones ocurrieron en abril de 2020.

Además, el Gobierno estadounidense renovó su alerta de viajes hace México, en la que pidió a sus ciudadanos no ir a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas.

También pidió reconsiderar visitar Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

En la alerta destacó que en dichos estados hay altos índices de crímenes como homicidios, secuestros, robo de vehículos y el robo en general.

"El Gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia sus ciudadanos en muchas áreas de México", afirmaron autoridades.

Desde el pasado 14 de mayo Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, anunció que se extendería la restricción de viajes no esenciales entre México y Estados, que fue impuesta para prevenir contagios de coronavirus.

Landau publicó un video en el que señaló que dentro de los viajes no esenciales se encuentran las visitas familiares, viajes recreativos o para realizar compras.

"A mediados de marzo, ambos países acordaron permitir los viajes esenciales, pero no los viajes no esenciales. Viajes esenciales se consideran comercio y trabajo. No esenciales incluye compras, actividades recreativas y visitas familiares", apuntó.