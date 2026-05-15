EU amplía los cargos contra "El Jardinero"

Ciudad de México.- Las autoridades estadounidenses ampliaron el jueves los cargos contra el capo mexicano Audias Flores Silva, el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el oeste de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, alias "El Jardinero", para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.

La captura de Flores Silva fue considerada un duro golpe a la cúpula del Cártel Jalisco pues era identificado por las autoridades mexicanas como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido en febrero en el estado de Jalisco en una operación del ejército.

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El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva "está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina" hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México.