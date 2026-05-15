logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU amplía los cargos contra "El Jardinero"

Por AP

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
EU amplía los cargos contra "El Jardinero"

Ciudad de México.- Las autoridades estadounidenses ampliaron el jueves los cargos contra el capo mexicano Audias Flores Silva, el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el oeste de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, alias "El Jardinero", para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.

La captura de Flores Silva fue considerada un duro golpe a la cúpula del Cártel Jalisco pues era identificado por las autoridades mexicanas como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido en febrero en el estado de Jalisco en una operación del ejército.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva "está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina" hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pescador muere al quedar atrapado entre unas cuerdas y el motor
    Pescador muere al quedar atrapado entre unas cuerdas y el motor

    Pescador muere al quedar atrapado entre unas cuerdas y el motor

    SLP

    El Universal

    Familiares y compañeros esperan rescate del cuerpo tras accidente en lancha a siete millas de la costa.

    Michoacán recibe refuerzo de inteligencia anunciado por García Harfuch
    Michoacán recibe refuerzo de inteligencia anunciado por García Harfuch

    Michoacán recibe refuerzo de inteligencia anunciado por García Harfuch

    SLP

    El Universal

    Defensa Nacional ofrece capacitación y evaluación para policías municipales en Michoacán.

    En Yucatán el 40% de pequeños comercios aceptan pagos electrónicos
    En Yucatán el 40% de pequeños comercios aceptan pagos electrónicos

    En Yucatán el 40% de pequeños comercios aceptan pagos electrónicos

    SLP

    El Universal

    El 40% de las tienditas en Yucatán ya utilizan sistemas digitales para pagos y administración.

    Sinaloenses protestan por cobros excesivos en tarifas de luz CFE
    Sinaloenses protestan por cobros excesivos en tarifas de luz CFE

    Sinaloenses protestan por cobros excesivos en tarifas de luz CFE

    SLP

    El Universal

    Ciudadanos de Sinaloa denuncian que sus recibos de luz se duplicaron respecto al año pasado, afectando su economía.