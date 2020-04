EU está en "estado de guerra" contra coronavirus: experta de la UNAM

La pandemia de Covid-19 ha alcanzado dimensiones históricas en Estados Unidos al rebasar las cifras de España, Italia y China en pocos días, señaló Silvia Núñez García, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su participación en el programa "La UNAM responde", la experta resaltó que para las autoridades estadounidenses es sorprendente que México reporte cifras tan bajas.

"La distancia (entre las cifras) es realmente incomprensible", pues "los estadounidenses no encuentran restricciones para cruzar al lado mexicano", dijo.

Mientras que en California se han contabilizados 6 mil 200 casos de contagios, en Baja California hay sólo 23 casos; en Arizona 919, y en Sonora 14; en Nuevo México 237, y siete en Chihuahua", replicó la UNAM en comunicado.

Silvia Núñez expuso que Estados Unidos se encuentra en "estado de guerra", con la intervención de la guardia nacional ante las consecuencias por la emergencia sanitaria.

"Si bien no hay un enfrentamiento físico contra otro estado, sí es una guerra contra el tiempo en la búsqueda de una cura", explicó para TV UNAM.

La académica del CISAN subrayó que debemos aprender de este fenómeno que, ha resultado doloroso para todos y "convertirnos en un mundo de cooperación".

"México debe insertarse como parte de una comunidad de naciones en beneficio de la humanidad, porque ésta es una lucha por la supervivencia, y no debemos hablar de países, bloques o regiones débiles o poderosas", invitó a reflexionar a la población.