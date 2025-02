Innecesario, poner aranceles al aluminio y acero: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que "no tiene caso poner los aranceles al aluminio y acero", después de que el presidente Donald Trump ordenó ponerles 25%.

En su conferencia mañanera de este martes 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hay paneles para establecer el desacuerdo con los aranceles que "son hasta el 12 de marzo": "No es que a partir de hoy se establecieron los aranceles, es hasta el 12 de marzo".

"En el caso del acero y el aluminio, México; Estados Unidos exporta más de lo que importa, no hay déficit de Estados Unidos. Este es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear (...)", apuntó.

"Además del espacio que abrimos para la negociación en general para las tarifas de 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México", dijo.

Insistió en que se debe esperar a que el presidente Trump se pronuncie: "Paso por paso, para qué nos adelantamos".

En el Salón Tesorería, la Presidenta reiteró que Donald Trump tiene "su estilo" ante los amagos del mandatario estadounidense: "Nosotros tenemos que establecer la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre defendiendo los intereses de México".

"Pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el Tratado comercial que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a Estados Unidos, beneficia a México, beneficia a Canadá, pero beneficia a Estados Unidos", agregó.

Sheinbaum insiste en "cabeza fría"

"Nos estamos preparando mucho, hay mucho trabajo coordinado entre Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda para poner todos los argumentos sobre la mesa, buscando persuadir de que en realidad este déficit, más allá de lo que importa Estados Unidos, hay un acuerdo comercial de los tres países que nos beneficia a los tres, entonces en ese trabajo estamos.

"Desde el primer momento en que él tomó posesión, yo tomé la decisión, que creo que ha sido correcta, decir ´cabeza fría´, no tenemos porque estar contestando a todas las declaraciones. Vamos a esperar a qué se publicó, es el caso de ahora, hasta muy tarde se publicó el decreto, el decreto dice: entra en vigor el 12 de marzo. Entonces hay que aprovechar este tiempo para poder hablar con el Gobierno de Estados Unidos", añadió.

Sheinbaum firma iniciativas en materia de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión dos iniciativas una para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la otra para mejorar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

Al finalizar la conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum firmó las dos iniciativas en compañía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La mandataria federal no dio detalles del contenido de dichas reformas destinadas en materia de seguridad.

En el pasado período legislativo se aprobaron iniciativas para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, encabezada por Omar García Harfuch, dándole la facultad de realizar investigaciones, entre otras.

"No hubo interés en consulta para enjuiciar a expresidentes"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que a algunas personas mexicanas no les interesó participar en la consulta del expresidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes de México.

En su conferencia mañanera de este martes 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente López Obrador promovió una consulta en 2021 de juicio contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Se hizo una consulta pública donde todos participamos o tuvimos la oportunidad de participar. Formalmente para que tenga efectos, tiene que votar un porcentaje de la población, este porcentaje no se alcanzó, entonces ahí tomó la decisión el presidente López Obrador de que el pueblo decidiera.

"El pueblo tomó una decisión, pero a muchas personas no les interesó participar o decidieron que no era relevante participar o sencillamente por alguna razón no participaron y nosotros nos quedamos con esa consulta", dijo la Presidenta al destacar "la decisión" de los mexicanos y las mexicanas.