EU pide a Spring Breakers reconsiderar viajar a México por seguridad

Luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y el asesinato de dos de ellos, las alertas se encendieron para los spring breakers que en esta temporada llenan las playas mexicanas.

Para este año, los días de vacaciones de primavera más comunes para los jóvenes estudiantes estadounidenses serán entre el 11 de marzo y el 1 de abril.

Sin embargo, en vista de la situación de seguridad, funcionarios fronterizos, por ejemplo, en Texas, están recomendando a los estudiantes no viajar a México, o al menos reconsiderarlo.

Seis estados se encuentran en el nivel cuatro de alerta del Departamento de Estado, el máximo, que significa no viajar: Tamaulipas -donde ocurrió el secuestro-, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas.

Otros siete estados tienen nivel de alerta tres, que significa reconsiderar viajar, por la violencia y el elevado riesgo de secuestros o de quedar atrapado en el fuego cruzado entre bandas criminales.

Esos siete estados son: Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Sólo dos estados: Campeche y Yucatán, tienen el nivel más bajo de alerta, que indica tomar precauciones normales.

México, el destino preferido de los spring breakers

México es uno de los destinos preferidos de los spring breakers. El año pasado, de acuerdo con News Nation Now, más de 30 millones de estadounidenses viajaron a México de enero a noviembre.

Y varios de los destinos favoritos se encuentran en estados que están en el nivel máximo de alerta, como Puerto Vallarta -Jalisco-, Cabo San Lucas, Playa Rosarito -ambos en Baja California-, y Acapulco -en Guerrero-.

Richard Sindelar, profesor de la Universidad de St. Thomas, lamentó que en general los spring breakers no revisen las alertas de viaje o los cuidados que hay que tener al viajar a un lugar. En declaraciones a Fox News, pidió a los jóvenes "tomar en serio" la alerta del Departamento de Estado, especialmente a quienes consideren viajar a Matamoros. "Esa ciudad es particularmente peligrosa, porque hay presencia de dos carteles involucrados en lo que puede considerarse una guerra entre cárteles. Su primer instinto será matarte, antes que negociar".

Para aquellos que a pesar de las advertencias decidan viajar, Sindelar recomendó "permanecer vigilantes de lo que ocurre alrededor".

Incluso para ir a la playa. "no vayan directo del hotel, lo mejor es ir a izquierda o derecha", de manera que puedan observar si alguien les sigue. En caso de cualquier sospecha, subrayó, lo mejor es regresar corriendo al hotel o a un lugar seguro.