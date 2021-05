EU pidió a México trabajar en asuntos climáticos: Clouthier

La Secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, rechazó que durante las reuniones bilaterales con Estados Unidos, en el marco de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, se hablara del cumplimiento de asuntos climáticos ligados a la política energética mexicana.

Sin dar detalle, dijo que sobre el tema de inversiones energéticas de Estados Unidos en México solamente "hubo un comentario general con respecto a una empresa".

Negó que la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, haya ligado el tema energético al ambiental, en el marco del primer día de la reunión trilateral de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"El comentario que nos presentaron fue de una manera muy general sobre que el presidente Biden tiene interés en que se trabaje en el cumplimiento de asuntos climáticos, no lo relacionaron a una cuestión energética, sino en términos generales", expuso.

"Creo que es una reunión extremadamente positiva porque se ponen los puntos sobre las "ies", es decir, las tres (ministras) estamos comprometidas a que el T-MEC avance, el T-MEC funcione y hacer lo que nos toca hacer desde el espacio en el que estamos para que el T-MEC funcione y para que funcione es como una relación cualquiera, qué te duele, qué me duele y qué hacemos para que funcione.

"Entonces eso es lo positivo si no hablas con franqueza qué te está doliendo, no puedes saber qué le duele al otro y no puedes encontrar soluciones, en ese sentido fue una reunión extremadamente positiva", dijo Clouthier Carrillo en entrevista al programa "Fórmula Financiera".

Sobre la carta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos para quejarse de abusos a migrantes por parte de empresas agropecuarias estadounidenses, la funcionaria afirmó: "no es un tema propiamente del T-MEC, aunque lo hayan puesto en ese comunicado".

En un comunicado de la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, se explicó que durante el encuentro que tuvo con Clouthier planteó que es necesario "una política energética que respete las inversiones estadounidenses (en México) y que sea consistente con los esfuerzos para combatir el cambio climático y que impulse los esfuerzos de facilitación comercial".

De acuerdo con el gobierno estadounidense en el encuentro bilateral, Tai "hizo énfasis en la importancia de varios asuntos, incluyendo las estrategias regulatorias para temas agrícolas, basados en la ciencia y el riesgo, el acceso de las papas frescas estadounidenses a todo México; la reanudación inmediata de las autorizaciones a los productos biotecnológicos agrícolas en México".