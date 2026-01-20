logo pulso
EU realiza detonaciones controladas en frontera con Ciudad Juárez

Acciones de detonaciones controladas en la frontera con Ciudad Juárez para iniciar construcción del muro fronterizo y prevenir tráfico ilegal.

Por El Universal

Enero 20, 2026 08:11 p.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih., enero 20 (EL UNIVERSAL).- Durante este martes se llevaron a cabo una serie de detonaciones o explosiones controladas en los cerros, por parte del gobierno de los Estados Unidos en la zona de Sunland, Park, Nuevo México, para la construcción del muro fronterizo en los límites de la frontera con Ciudad Juárez.

La acción se llevó a cabo al mediodía del martes en el lado americano, con la intención de abrir parte del cerro para comenzar con la construcción del muro en la zona, donde hasta hoy no hay barras metálicas para dividir la frontera.

En la zona estadounidense había unidades de diversas corporaciones y maquinaria pesada, quienes estaban revisando el área para hacer las explosiones y dar inicio a la construcción del muro.

En el lado mexicano, en Ciudad Juárez, se contaba con vigilancia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional y desde la tarde del lunes elementos de Protección Civil Municipal dieron una serie folletos a vecinos de la colonia Anapra, y la cual está a metros de la frontera, esto con la intención de avisarles y prevenirlos de las explosiones controladas que se realizarían.

Según se informó, la maniobra fue rápida y no se presentaron mayores percances.


Según se informó, la maniobra fue rápida y no se presentaron mayores percances.

La acción se da justo a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y quien anunció que continuaría con la extensión del muro en la frontera para evitar el tráfico ilegal de personas a ese país.

SLP

El Universal

Acciones de detonaciones controladas en la frontera con Ciudad Juárez para iniciar construcción del muro fronterizo y prevenir tráfico ilegal.

