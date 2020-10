"EU seguirá deteniendo a migrantes", advierten

Estados Unidos no dejará de aplicar su política para detener la inmigración ilegal en su territorio y el muro no se dejará de construir para, con ello, evitar delitos y actividades ilegales, aseguró Robert Perez, comisionado Adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El funcionario estadounidense señaló que si bien la inmigración ilegal hacia Estados Unidos ha bajado, sobre todo la que proviene de Centroamérica, no así de mexicanos, que hoy día representan 53% de las personas que buscan llegar a ese país.

"El mensaje es que no vamos a dejar de construir el muro fronterizo, prevenir muchos de los peligros y actividades ilegales, y tener un mejor control de la frontera", dijo.

En teleconferencia, Robert Perez detalló que para el gobierno estadounidense lo importante es que se va a continuar utilizando la red de iniciativas y programas operativos y herramientas ya implementadas para abordar la inmigración ilegal.

"El mensaje es bastante claro, no vamos a tolerar migrantes ilegales en la manera en que ha sucedido en años anteriores, que podían entrar a Estados Unidos sin consecuencias, de la misma manera que hemos estado previniendo por dos años", señaló.

"A los que entren los vamos a sacar. A los que reclamen quedarse en el país, seguiremos trabajado con nuestro aliado, México, para que esperen sus procesos allá", dijo.

Todos los programas que se han implementado, apuntó, han funcionado para disuadir a las personas de pensar en iniciar un viaje tan peligroso.

La seguridad fronteriza, consideró, es algo esencial para Estados Unidos. Hay peligro para los extranjeros ilegales, sobre todo porque la delincuencia organizada aprovecha para abusar de ellos.