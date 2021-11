Exagerada, información sobre ómicron: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no se ha demostrado que la variante ómicron sea más virulenta ni que evada la respuesta que ofrecen las vacunas.

"Ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas", dijo en un primer mensaje en Twitter.

A través de la red social, refirió que la restricción de viales o cierres de fronteras son medidas poco útiles ante la variante; además, dijo que afectan la economía y el bienestar de los pueblos.

"Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente".

Aunque recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificó como "variante de preocupación" este viernes, López-Gatell apuró en decir que tampoco hay evidencia para que ésta evada la respuesta inmune que provocan las vacunas contra el coronavirus.

Y agregó: "La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente".