Excluyen a víctimas de diseño de memorial en Cancún

CANCÚN, QR., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El gobierno municipal de Cancún develará esta noche una suerte de "memorial" para recordar la represión armada a cargo de policías locales, que abrieron para disuadir una manifestación ciudadana y pacífica realizada la noche del 9 de noviembre (9N) del 2020, frente al Palacio municipal, en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina "Alexis".

La colocación del monumento forma parte de los 10 puntos que integran la recomendación 20/ 2020, girada por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO), el 30 de noviembre del año pasado, a la alcaldesa "Mara" Lezama.

El Comité 9N –integrado por víctimas de la acometida de policías locales, aquella noche– desconoció hoy dicha estructura como parte de las medidas de reparación de daños, al señalar que no les convocaron para su diseño.

En sintonía, la organización Amnistía Internacional-México condenó la actuación del gobierno de Lezama Espinosa, al subrayar que la actuación de las autoridades municipales se suma a los actos de revictimización en que han incurrido desde hace un año.

Edith Olivares, directora del organismo internacional en México, afirmó que existe resistencia del gobierno municipal a entender que el centro de las medidas de reparación del daño, son las víctimas y éstas deben participar, no solo en el diseño del Monumento, sino que tampoco se les puede invitar como se invita a cualquier persona a un evento oficial que, en teoría es para pedirles una disculpa.

"Las autoridades parecen no escuchar a las víctimas (...) por otra parte, ellas no pueden estar invitadas al acto de reparación, son el centro de ese acto", sostuvo.

Wendy Galarza, la joven que recibió dos impactos de bala cuando policías abrieron fuego en contra del contingente aquel 9N, narró este lunes que anoche recibió un correo del gobierno municipal, invitándola a la develación de un monumento conmemorativo, que ni siquiera sabe cómo es.

"No se nos tomó en cuenta para el diseño. La invitación debió ser para el diseño, no para su presentación", expresó, "no sé cuál es la intención de la alcaldesa de hacer esto".

La joven activista indicó que las autoridades municipales siguen cayendo en prácticas revictimizantes e informó que las disculpas públicas que también debieron haberles extendido, se dieron a través de un periódico local, lo cual consideró una "simulación y falta de respeto".

La recomendación emitida por la CDHEQROO y admitida por el ayuntamiento de Benito Juárez, abarca a 13 víctimas y consta de 10 puntos, con seis tipos de medidas distintas.

Entre ellas, se solicitó a la alcaldesa "Mara" Lezama una disculpa pública, reconociendo la verdad de los hechos; su compromiso para evitar la repetición del ataque a balazos por parte de policías municipales; la aceptación de la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

El documento no establece que la disculpa pública deba darse a través de uno o varios medios impresos. Textualmente señala que, el acto público, debe ser "difundido" en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad.

Es decir, la disculpa debió extenderse públicamente frente a las víctimas, en un acto abierto y, difundida en un par de medios impresos, lo cual no ocurrió.

Además, la misma recomendación pide a la munícipe, que someta a consideración del Cabildo la designación del 9N como "Día municipal en contra de la Represión Policial" y que impulse la creación de un monumento, a manera de memorial sobre los hechos ocurridos, en el sitio en donde se desarrolló la represión.

El Cabildo cumplió parcialmente, pues si bien el 9N fue declarado como Día municipal, pero no contra la represión policíaca; y el memorial se redujo a una placa –colocada, retirada y recolocada– que pasaba totalmente desapercibida, a la que hoy se le agregó una estructura adicional con un 9 y la letra N, sin consultar a las víctimas sobre la satisfacción de ambos actos.

Olivares expuso que existe un "malentendido" de las autoridades municipales respecto a la recomendación, pues es solo un piso mínimo de lo que deben hacer, además de que su actuación refleja que "parecen no escuchar a las víctimas".

"Actos de esta naturaleza, son decisiones absolutamente revictimizantes y constituyen actos de violencia institucional. Hacemos un llamado para que enmienden sus decisiones en torno a la reparación del daño", convocó.

--La gira por Europa

Galarza y Olivares ofrecieron hoy una conferencia sobre los resultados de la gira efectuada por Europa para dar a conocer el caso de la joven como parte de la campaña global "Escribe por tus Derechos", iniciativa que surgió hace 20 años, para elegir 10 casos sobre graves violaciones a derechos humanos y exigir justicia.

Por ser emblemático y grave, el caso de Wendy Galarza fue uno de los seleccionados y fue invitada a exponerlo personalmente en París y Marsella, en Francia; en Bruselas, Bélgica; en Roma y Milán, Italia; en Madrid, España e Islandia, en donde se reunieron con diplomáticos de Relaciones Exteriores, ofrecieron conferencias en centros educativos y concedieron entrevistas a la prensa para exponer lo sucedido el 9N.

A Wendy le provocó un "gran shock" contar su historia en Europa y "ver las caras de horror ante lo que parece la narración de una película de miedo. También fue un shock no saber cómo reaccionar ante la reacción de las personas".

La activista señaló que el mensaje difundido en cada país visitado, fue que "Cancún no es un paraíso", sino un lugar más ocupado en preservar su imagen para salvaguardar el prestigio turístico y no los derechos humanos.

"Fue un ejercicio muy duro recordar lo que pasó con nosotros, pero queremos que sea también un mensaje de fuerza para todas las personas y hacerles ver que las mujeres de México estamos existiendo y resistiendo", expresó, al concluir que su venganza "es ser felices", pese a la impunidad en que gravita el caso.

Edith Olivares añadió que el caso de Wendy no es aislado y sintetiza lo que está ocurriendo con las protestas feministas en todo México, en donde además de violentar los derechos humanos de las mujeres que protestan, se intenta anclar una narrativa que busca estigmatizar el movimiento feminista, haciéndolo ver como violento y opositor a la 4T.